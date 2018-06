Mike Shinoda Rilis Album Solo Perdana

California: Pendiri grup Linkin Park Mike Shinoda baru saja merilis debut album solonya, Post Traumatic, menyusul debut album mini berjudul sama rilisan Januari 2018. Bagi Mike, Post Traumatic adalah upaya untuk merangkum duka mendalam yang dia hadapi pasca kematian vokalis Chester Bennington tahun lalu.



Dalam wawancara dengan Spin pada akhir Maret, Mike menyebut pengerjaan album ini diinspirasi oleh kepergian Chester. Meski begitu, dia berharap orang-orang yang mengalami kehilangan bisa menemukan inspirasi harapan lewat album ini.

"Ini adalah suatu perjalanan keluar dari duka dan kegelapan, bukan masuk ke dalamnya. Jika orang-orang pernah mengalami hal serupa, aku harap mereka tidak lagi merasa kesepian. Jika mereka belum pernah melaluinya, aku harap mereka bersyukur," kata Mike.Album ini bukanlah proyek sampingan pertama Mike di luar Linkin Park. Sebelumnya, dia pernah membuat proyek Fort Minor dan merilis album The Rising Tied (2005). Ketika mulai mengerjakan materi Post Traumatic, Mike tidak merencanakan itu untuk dirilis sebagai album musik."Pada saat awal, aku hanya merekam untuk menangkap semuanya. Aku tak punya intensi di luar itu," kata Mike kepada Entertainment Weekly beberapa hari sebelum Post Traumatic dirilis pada Jumat, 15 Juni 2018.Namun dalam perjalanan, Mike merasa duka para penggemar di media sosial atas Chester tidak kunjung berlalu. Dia memutuskan untuk membuatnya sebagai karya rilisan. Dia juga memakai namanya sendiri, bukan Fort Minor misalnya, karena materinya sangat personal."Aku sadar bahwa dengan merilisnya, mungkin aku bisa melanjutkan obrolannya ke arah lain dan membantu sebagian dari mereka untuk sedikit mengakhirinya. Aku juga sadar bahwa karena ini album personal, aku ingin merilisnya di bawah namaku," lanjut Mike.Post Traumatic berisi 16 nomor lagu. Tiga di antaranya telah dirilis terlebih dulu sebagai EP (album mini), yaitu Place to Start, Over Again, dan Watching as I Fall. Sebagian besar materinya ditulis oleh Mike dan sebagian kecil dibantu oleh beberapa kawan.Bersamaan dengan perilisan album, Mike juga merilis video musik untuk salah satu lagu berjudul Ghosts. Sejak empat bulan lalu, Mike juga merilis video musik untuk sejumlah lagu lain.(ASA)