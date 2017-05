Tur Selama Tujuh Pekan, Bon Jovi Raup Rp413 Miliar

Metrotvnews.com, Jakarta: Grup musik asal New Jersey, Bon Jovi, mencatat hasil fantastis dari This House Is Not for Sale Tour. Mereka tercatat telah mengumpulkan USD31,2 juta atau sekitar Rp413 miliar.



Angka itu didapat dari penjualan tiket selama quarter pertama 2017, dan terus bertambah mengingat tur masih terus berlangsung.

Sejauh ini, Bon Jovi berhasil menjual 359.055 tiket konser tur itu, dari penampilannya di 23 titik dalam waktu tujuh pekan. This House Is Not for Sale Tour dimulai pada 8 Februari. Dan pencatatan itu dihitung sampai penampilan Bon Jovi di akhir Maret.Penjualan terbesar dalam tur Bon Jovi datang dari konser mereka di Wells Fargo Center, Philadelphia, pada 31 Maret lalu. Sebanyak 18.673 memadati arena dan penjualan tiket mencapai angka lebih dari USD1,7 juta.Pendapatan konser tertinggi kedua pada quarter pertama 2017 diduduki oleh Ariana Grande (USD14,4 juta), kemudian disusul Stevie Nicks (USD13,5 juta), Drake (USD13,3 juta), dan Red Hot Chili Peppers (USD10,1 juta).(ELG)