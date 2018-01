Kemenangan Bruno Mars di Grammy Awards 2018 Tuai Kritikan

New York: Prestasi Bruno Mars dalam daftar pemenang Grammy Awards 2018 mendapat cukup banyak respons negatif. Melalui pantauan Medcom.id, beberapa warganet di Twitterland masih mengunggulkan Kendrick Lamar dibanding Bruno Mars.



Seperti beberapa ujaran dari pengguna Twitter berikut:



BRUNO MARS WON ALBUM OF THE YEAR WTF YO @kendricklamar THEY HATE TO SEE YOU WIN — #PrayforOKCandMadrid (@isthatpeter) January 29, 2018

So the grammy's was about having a magic wand and being humble @BrunoMars and @Kendricklamar #GRAMMYs #Grammys2018 — Certified OAP (@certifiedcamill) January 29, 2018

Sorry Bruno Mars, but I think Kendrick Lamar had the best album of the year! pic.twitter.com/77wNvoXEN5 — Manny Torres ?? (@mannytorres16) January 29, 2018

What matters at the end of night for the Grammys is not how good (or bad) the telecast was or who was nominated, but WHO WON.... that's why tonight was so shameful.. Bruno Mars will be on the winner's list forever rather than Kendrick Lamar, the infinitely more deserving artist — Robert Hilburn (@roberthilburn) January 29, 2018

Akun Twitter @certifiedcamill pun menyebutkan acara Grammy Awards merupakan sebuah keajaiban dan sedang berbaik hati."So the grammy's was about having a magic wand and being humble @BrunoMars and @Kendricklamar #GRAMMYs #Grammys2018"Kendati demikian masih ada beberapa warganet dengan bijak menanggapi kemenangan Bruno Mars dalam Grammy tahun ini.Nama Bruno Mars dan Kendrick Lamar mendominasi daftar pemenang dalam Grammy tahun ini. Seperti diketahui, Bruno Mars masuk dalam enam nominasi sementara Kendrick unggul dengan tujuh nominasi.Bruno Mars dan Kendrick Lamar bersaing panas dalam dua kategori bergengsi, Record of the Year dan Album of the Year. Pada kedua kategori tersebut album 24K Magic unggul dan berhasil memboyong piala mengalahkan album Damn milik Kendrick Lamar.Sementara Kendrick dalam ajang ini berhasil menyapu bersih kategori Rap sebagai pemenang, yaitu Best Rap Performance (Humble), Best Rap/Sung Performance (Loyalty), Best Rap Song (Humble), serta Best Rap Album (Damn).Keduanya semakin bersaing ketat saat Bruno Mars berhasil mendapatkan enam piala Grammy dan Kendrick dengan lima piala Grammy.Dari tahun ke tahun kategori Album of the Year di ajang Grammy Awards selalu menuai kontroversi.Dalam acara Grammy Awards tahun 2015, album Morning Phase dari Beck memenangkan kategori Album of the Year, mengalahkan album Beyonce, Ed Sheeran (X), Sam Smith (In the Lonely Hour), serta Pharrell Williams (Girl). Beck menuai kecaman lantaran Beyonce dianggap paling pantas menerima penghargaan bergengsi tersebut.(DEV)