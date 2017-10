Sam Smith Ungkap 10 Judul Lagu di Album Baru

Metrotvnews.com, Los Angeles: Tak perlu waktu lama bagi Sam Smith untuk merilis kembali singel dari album barunya. Lagu berjudul Pray, menjadi urutan kedua yang dirilis setelah lagu Too Good at Goodbyes.



Pray diproduksi oleh James Napier, produser yang kerap menjadi kolaborator Smith dan Timbaland. Selain merilis lagu kedua, Smith memberi bocoran terkait album baruya.

"Para penggemarku yang cantik, aku sangat bersemangat untuk akhirnya berbagi cerita ini...Album kedua saya, The Thrill Of It All akan menjadi milik kalian pada 3 November! Kalian dapat melakukan pre order sekarang dan mencari tahu tentang pertunjukkan live di samsmithworld.com," tulis Smith di keterangan foto yang diunggahnya di Instagram. Foto tersebut menampilkan cover album terbarunya.Album baru Smith memiliki 10 track, termasuk kolaborasinya bersama YEBBA pada lagu No Peace. Musisi lain yang turut berkontribusi dalam album ini termasuk Malay, Jason 'Poo Bear' Boyd, dan Stargate.Setelah perilisan album, Smith akan memulai tur keliling dunia pada tahun depan untuk mempromosikan album terbarunya.Berikut, 10 track dalam album The Thrill Of It All.1. Too Good at Goodbyes2. Ssay It First3. One Last Song4. Midnight Train5. Burning6. Him7. Baby, You Make Me Crazy8. Nno Ppeace feat Yebba9. Palace10. Pray(DEV)