Sekelumit tentang Musik Folk

Jakarta: Lagu merakyat, lagu yang sarat dengan kesederhanaan, kekeluargaan dan rutinitas warga. Ramuan musik itu dikenal dengan musik Folk.



Berbeda dengan musik etnik tradisional dengan aturan dan bersifat sakral, Folk memiliki corak musik yang ringan dan hadir untuk menghibur diri, membuang kejenuhan lewat permainan alat musik seadanya.

Awal mula nama Folk terbentuk dari perpanjangan istilah folklore yang diciptakan kolektor William Thoms pada 1846 dalam mendeskripsikan tradisi, adat istiadat dan takhayul pada kelas-kelas khusus.Istilah ini kemudian berangkat dari kata ekspresi dari Jerman, Volk, sebagai "orang-orang secara keseluruhan" yang kemudian diterapkan pada jenis musik populer dan nasional oleh Johann Gottrified Herder.Dipaparkan oleh David Tarigan, pria yang kerap disebut kamus musik berjalan di Indonesia, istilah Folk jika digunakan dalam musik populer Barat berakar dari musik country. Sementara di Indonesia, Folk bisa dibilang berakar pada masing-masing tradisi tiap daerah. Namun secara general, musik Folk ini memiliki benang merah yang sama, yaitu musik rakyat.Banyak musisi yang menyuarakan musik rakyat itu. Bisa disebutkan beberapa pesohor yang namanya mengudara lewat musik rakyat di Barat antara lain, Bob Dylan, Woody Guthrie, Pete Seeger dan Joan Baez.Lewat pengurutan usia, nama Woody Guthrie menjadi musikus nomor wahid. Dilahirkan dengan nama Woodrow Wilson Guthrie pada 14 Juli 1912, musikus asal Amerika ini menjadi salah satu figur ikonik dalam musik Folk.Woody acap kali mengangkat beberapa isu terkini dalam elemen musiknya, seperti politik, tentang rakyat, dan anak-anak yang dikemas lewat improvisasi. Woody yang kemudian mengangkat tema keadilan sosial dalam singel This Land Is Your Land, yang terinspirasi dari lintas generasi baik di bidang politik dan musik.Woody Guthrie (foto: via wikipedia)Beberapa musikus besar seperti Bob Dylan, Johnny Cash, dan Bruce Springsteen bahkan mengakui Woody sebagai pengaruh besar bagi mereka dalam bermusik.Nama lain yang disegani di kancah musik folk yaitu, Pete Seeger, musikus Folk sekaligus aktivis sosial yang mampu bertahan hidup hingga 95 tahun. Semasa kecil, Pete sempat bermain musik klasik. Namun seketika ia jatuh cinta saat mendengarkan bunyi lima senar string dari alat musik banjo dalam gelaran Mountain Dance and Folk Festival di barat North California yang dinyanyikan oleh folklorist, pengajar, dan pemusik tradisional Bascom Lamar Lunsford, yang kemudian diajak oleh ayah Pete, Charles Seeger dalam sebuah proyek musik Farm Resettlement. Dalam catatan diskografinya, Pete sempat menenelurkan album musik Folk untuk anak-anak di tahun 1990.Kemudian ada Joan Baez, satu-satunya perempuan dalam daftar teratas musikus yang berpengaruh dalam musik Folk. Tema dalam musik yang diangkat Joan pun sarat akan keadilan sosial. Ia bahkan telah bermusik di atas panggung selama 59 tahun dan merilis 30 album.Dia sudah melakukan rekaman dengan sejumlah musisi Folk legendaris seperti Woody Guthrie, Pete Seeger, dan Bob Dylan. Musikus yang kini menginjak usia 77 tahun ini juga pernah berkolaborasi dengan musisi besar seperto Stevie Wonder, The Beatles, Leonard Cohen, dan The Rolling Stones.Joan Baez (Foto: via meccalecca)Terakhir, ada Bob Dylan yang memiliki pengaruh besar dalam industri musik hingga lima dekade. Bob dikenal lewat beberapa singel yang menyuarakan tentang keadilan dan perdamaian lewat singel Blowin' in the Wind dan The Times They Are a-Changin.Sepanjang kariernya bermusik, Bob menjelajah berbagai lagu tradisi Amerika selain Folk, mulai dari blues, country, gospel, rock and roll, rockability, hingga Folk dari Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Di samping memperoleh banyak trofi dari penghargaan bergengsi seperti Grammy, Golden Globe dan Academy Award, Bob dianugerahi Nobel Prize in Literature oleh Presiden Barack Obama di tahun 2016 setelah menciptakan ungkapan puitis baru dalam tradisi lagu Amerika.Sementara di Indonesia, di mana musik Folk berakar dari tradisi masing-masing daerah dipelopori oleh Gordon Tobing di era 1960-an yang berangkat dari musik-musik Batak yang dibawakan.Jenis musik ini kemudian diteruskan oleh Noor Bersaudara, Trio Bimbo, Prambors, dan Kwartet Bintang, Geronimo. Para era selajutnya, sekitar tahun 70-an hingga 80-an nama-nama musisi Iwan Fals dan Ebiet G. Ade hadir membawakan isu-isu sosial. Pada dekade berikutnya, Slank di tahun 90-an membawakan jenis musik Folk baru dengan alunan keras, namun tidak mendominasi karya-karya mereka.Iwan Fals (Foto: via iwanfals.co.id)Di era sekarang, musik-musik Folk di Indonesia dibawakan dengan warna-warna yang lebih segar. Payung Teduh dengan musik Keroncong Folk. Sementara Float, Dialog Dini Hari, Tiga Pagi, Nada Fiksi, Mr. Sonjaya, Banda Neira, dan Afternoon Talk dengan nuansa tropical. Ada juga ragam jenis musik Folk Oriental dengan cita rasa etnik Tionghoa.Akar dari musik Folk sendiri sulit untuk dipetakan, namun tetap jenis musik ini mengandalkan kesederhanaan dan cita rasa merakyat. Adapun hingga kini pengotakan jenis musik Folk masih sukar dan sulit untuk dibedakan degan jenis musik lain yang nyaris menggunakan elemen yang sama, seperti jazz, akustik dan pop.(ELG)