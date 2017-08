Jack White Persiapkan Album Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Jack White dikabarkan kembali masuk dapur rekaman. Hal itu dikemukakan langsung oleh label Third Man Records yang menggawangi Jack White.



Third Man Records mengunggah foto yang memperlihatkan Jack White dan rekan-rekannya.



“Jack White sedang merekam lagu-lagu untuk album solo ketiga di kota New York, 27 Juli,” kicau akun The Man Records menyertai foto.



Dalam kesempatan berbeda, White sempat mengungkapkan keinginannya dalam bermusik.



“Saya ingin menulis lagu seperti Michael Jackson - alih-alih menulis bagian untuk instrumen atau melodi humming. Menuangkan segalanya yang ada di kepala dan mengerjakannya dalam keheningan dan hanya menggunakan satu ruangan (studio),” kata White kepada The New Yorker.



Sebelumnya, White merilis album solo bertajuk Lazaretto, pada 2014. Album itu berhasil menembus tiga nominasi Grammy Awards, yaitu Best Rock Song dan Best Rock Performance untuk singel Lazaretto, dan Best Alternative Music Album. White memenangkan kategori Best Rock Performace.



Sepanjang kariernya, baik dalam karya solo maupun bersama The White Stripes, White sudah memenangkan 12 trofi Grammy Awards.







(ELG)