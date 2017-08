Sepi Peminat, R. Kelly Batalkan Empat Jadwal Konser

Metrotvnews.com, Jakarta: Rangkaian After Party Tour yang dijalani R. Kelly sepertinya akan berlangsung lebih cepat dari rencana. Penyanyi 50 tahun itu baru saja membatalkan empat jadwal konser yang menjadi bagian dari After Party Tour.



Empat jadwal yang dibatalkan yakni, dua konser di Louisiana, satu konser di Dallas dan satu jadwal di Los Angeles. Seperti diberitakan TMZ, dibatalkannya empat dari sepuluh jadwal konser R. Kelly karena minimnya penonton.



Gelagat sepinya penonton bisa dilihat dari pertunjukkan R. Kelly di Virginia pada Jumat pekan kemarin yang tidak begitu ramai. Penonton banyak kecewa karena penyanyi yang dikenal lewat lagu I Believe I Can Fly itu hanya tampil selama 45 menit saja. Meski tak begitu ramai, R. Kelly tetap berterima kasih kepada penonton yang datang ke konsernya.



"Kalian luar biasa. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada penggemarku di Virginia atas dukungannya kemarin malam. Aku cinta kalian semua," kata R. Kelly di media sosial miliknya.



Menurut sumber, minimnya penjualan tiket konser R. Kelly juga tak lepas dari tuduhan pelecehan seksual yang sedang dihadapinya belum lama ini. R. Kelly membantah tuduhan itu dan bertekad tetap melanjutkan turnya.



"Aku hanya ingin penggemarku tahu, meski ada omong kosong yang kalian dengar, aku akan tetap datang melakukan konserku. Dan percayalah kalian semua, (tuduhan) itu adalah omong kosong," kata R. Kelly.









(ELG)