Agnez Mo Merilis Album X

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah sukses merilis singel Long As I Get Paid dua pekan lalu, kini Agnez Mo merilis album baru bertajuk X pada hari ini, Selasa (10/10/2017).



Agnez mengumumkan peluncuran X melalui Instagram, “My ‘baby’ X was born. 10 of October 12 AM in all countries (each time zone). My honesty. My fantasy. My reality. AGNEZxMO #AGNEZMO #X.”

X menjadi album pembuktian Agnez dalam kiprah internasional. Pada 2014 Agnez lebih dulu merilis singel Coke Bottle yang cukup mendapat sorotan.Kiprah internasional Agnez tidak main-main. Dia melibatkan nama besar dari ranah R&B dalam membuat karya musik. Di antaranya adalah Timbaland dan T.I. Seperti kita ketahui bersama, Timbaland sempat berkolaborasi dengan nama besar seperti Jay Z, Rihanna, Justin Timberlake dan Missy Elliot.Saat ditemui di Jakarta pada Mei lalu, Agnez terang-terangan memasang target tinggi dalam karier internasionalnya, yaitu menembus Grammy Awards."Harus dong (menargetkan trofi Grammy). Semua goal-nya harus tinggi. Harus fokus dengan how to make the product better," ujar Agnez.(ELG)