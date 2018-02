Bon Jovi akan Konser Reuni Bersama Richie Sambora

New York: Grup musik rock Amerika Bon Jovi akan menjadi bintang tamu dalam acara konser tahunan Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, Ohio pada 14 April mendatang. Tak hanya menjadi tamu kehormatan, Bon Jovi juga tampil dalam formasi reuni bersama dua personel legendaris mereka yang telah hengkang, Richie Sambora dan Alec John.



Dilansir dari Billboard, drummer Tico Torres memastikan rencana reuni ini akan berjalan. Tico menyebut konser tersebut akan menjadi acara yang emosional karena mereka berkumpul bersama teman lama.

"Sulit untuk memperkirakan apa yang akan kau lalui, tetapi bicara dengan Alec di telepon, itu luar biasa," kata Tico, dikutip dari Billboard.Bon Jovi dibentuk pada 1983 oleh Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Alec John, dan Dave Sabo. Tak sampai setahun, gitaris Dave keluar dan digantikan Richie Sambora. Richie bertahan selama 30 tahun, keluar pada 2013, dan digantikan Phil X.Alec berpisah dari grup lebih lama. Dia bertahan 11 tahun dan keluar pada 1994, lalu digantikan oleh Hugh McDonald hingga sekarang. Dia pernah tampil dalam satu pertunjukan pada 2001. Konser April nanti akan menjadi penampilan pertama Alec bersama Bon Jovi setelah 17 tahun."Kami pernah menempuh perjalanan itu bersama-sama sebagai sebuah grup, dan aku rasa luar biasa kalau kami dapat menghidupkan kembali. Tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi para penggemar. Aku rasa ketika kalian berkumpul bersama teman lama, akan selalu ada perasaan mendalam di situ," lanjut Tico.Kibordis David menambahkan, konser di Rock and Roll Hall of Fame nanti juga akan menjadi momen besar bagi Bon Jovi. Setelah menjadi nomine penghargaan selama sembilan tahun, akhirnya mereka menang dalam pemungutan suara. Sejak 1983, Rock and Roll Hall of Fame memberikan penghargaan tahunan bagi musisi, grup, dan produser ternama dan berpengaruh yang telah berkiprah selama 25 tahun."Ini sedikit terlambat, tapi kami telah masuk klub ini. Ini adalah klub hebat untuk diikuti, mulai dari Elvis, The Beatles, sampai The Rolling Stones, kau merasa seperti ini benar-benar sebuah klub yang pantas diikuti. Ini adalah kehormatan besar," kata David.Bon Jovi telah merilis 13 album studio dan lima album mini sejak 1984. Album terbaru mereka, This House Is Not for Sale (2016) baru saja dirilis ulang dalam versi lebih panjang dengan sejumlah lagu tambahan.(ASA)