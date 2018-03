Singel Drake "God's Plan" di Puncak Tangga Lagu Billboard selama 8 Minggu

Jakarta: Singel God's Plan milik Drake masih menduduki posisi puncak dalam tangga lagu Billboard Hot 100 hingga minggu kedelapan.



Dalam catatan laman musik Billboard, God's Plan berada di posisi puncak sejak 3 Februari, tak lama setelah singel tersebut dirilis pada pertengahan Januari 2018.

Prestasi rapper asal Kanada ini menambah daftar panjang pencetak rekor penghuni posisi puncak terlama di tangga lagu Billboard Hot 100.Dahulu, singel One Sweet Day yang dibawakan Mariah Carey dan Boyz II Men berhasil menduduki posisi puncak di tangga lagu Billboard Hot 100 selama 16 minggu dimulai pada 2 Desember 1955. Selain itu, singel Fantasy milik Mariah Carey juga sempat mencicipi posisi puncak selama 8 minggu pada 30 September 1995. Lalu, singel Candle in the Wind 1997 dan Something About the Way You Look Tonight karya Elthon John berhasil bertahan selama 14 minggu sejak 11 Oktober 1997. Lagu I'll Be Missing You dari Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 mampu bertahan selama 11 minggu di posisi puncak sejak 14 Juni 1997.Di era milenium, penyanyi Adele meneruskan rekor tersebut lewat singel Hello yang pernah singgah di posisi puncak selama 10 minggu pada 14 November 2015. Disusul God's Plan milik Drake yang hingga kini berhasil menduduki posisi puncak sejak 3 Februari 2018.Secara bersamaan, singel God's Plan juga berhasil menduduki posisi puncak dalam tangga lagu Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs dan tangga lagu Hot Rap Songs.Dalam tangga lagu Billboard Hot 100, God's Plan disusul Ed Sheeran lewat singel Perfect yang berada di posisi runner up. Perfect berada di posisi ini selama 6 minggu sejak 23 Desember lalu. Sementara itu, posisi ketiga diduduki singel Finesse dari Bruno Mars dan Cardi B.

(ASA)