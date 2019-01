Konser Blackpink Hari Kedua Terpantau Ramai

Tangerang: Konser Blackpink pada hari kedua, Minggu 20 Januari 2019 masih tampak ramai dikunjungi penonton. Mulai dari usia belia hingga remaja tumpah ruah di lapangan sekitar Hall 5 dan 6 ICE BSD Tangerang.



Tampak penjual merchandise menjajakan dagangannya. Mulai dari bando, kaus, light stick, hingga pernak pernik kecil berupa sticker, gantungan kunci, dan poster.

Untuk hari kedua kali ini Jisoo, Lisa, Jennie, Rose akan membawakan beberapa lagu populer. Di antaranya Whistle, Boombayah, As If It Your Last, Ddu Du Ddu Du, dan beberapa singel lain.Sebelumnya, Blackpink pada hari pertama, Sabtu, 19 Januari 2019. Jennie juga membawakan lagu Solo. Leader Blackpink, Jisoo membawakan lagu Clarity milik Zedd.Konser Blackpink hari kedua kali ini akan berlangsung mulai pukul 18.30 WIB.(FIR)