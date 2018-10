The Moffats, Blue hingga Sheila on 7 Meriahkan Tahun Keempat The 90's Festival

Jakarta: Festival nostalgia era 90-an kembali digelar. Pada perhelatan tahun keempat kali ini, promotor Akselerasi Entertainment menghadirkan nuansa 90's berbeda mulai dari panggung musik hingga beberapa memorabilia.



Masa 1990-an adalah era di mana budaya membaca buku dan menonton film adalah hal wajib yang dilakukan. Termasuk ketika permainan tradisional lebih menyenangkan sebelum adanya internet.

Acara ini sekaligus dimeriahkan oleh beberapa musisi era 90-an. Mereka adalah Sheila on 7, Padi Reborn, Java Jive, Lingua, Be3, Bunga, Kidnap Katrina, Iwa K, Sweet Martabak, Protonema, Funky Kopral, /rif, Fatur & Nadila, Dian Permana & Deddy Dhukun (2D), Wayang, Tic Band, Sket, Bayou, Cherry Bombshell serta dua musisi luar negeri The Moffats Reunion dan Blue. Mereka akan tampil dalam 4 panggung musik berbeda.The Moffats akan tampil dalam format reuni formasi lengkap dari empat bersaudara yakni Scott, Clint, Bob dan Dave Moffats. Kehadiran band asal Kanada tersebut dalam 90's Festival sekaligus sebagai pembuka rangkaian tur Asia mereka setelah 18 tahun lamanya tak terdengar di dunia musik.Boyband asal Inggris, Blue yang beranggotakan Antony Costa, Duncan James, Lee Tyan serta Simon Webbe juga akan menghibur penonton dengan beberapa singel andalan di antaranya All Rise, One Love dan Guilty.Selain itu, ada beberapa permainan, kuliner serta dekorasi khas 90-an yang melengkapi kerinduan tentang era 90-an.Tiket The 90's Festival dibagi menjadi dua kategori yakni Festival Rp550.000 dan Superfestival Rp1.400.000. Kedua tiket dapat dipesan melalui laman www.the90sfestival.com."Sebaiknya segera memberli tiket di presale, karena kuotanya tidak banyak. nanti menyesal kalau sudah kehabisan," papar pihak Public Relation Akselerasi Entertainment, Arinda dalam keterangan tertulisnya.The 90's Festival digelar pada 10 November 2018 bertempat di Gambir Expo Kemayoran Jakarta.(ELG)