Anne-Marie Gugup Kembali Manggung di Indonesia

Jakarta: Musisi Anne-Marie kembali bertandang ke Indonesia pada Jumat, 12 Oktober 2018. Pada kesempatan ini, musisi berusia 27 tahun itu menghibur penontin Indonesia lewat panggung Spotify on Stage. Solois asal Inggris tersebut tidak menyangka dapat kembali ke Indonesia.



"Aku tidak menyangka akan kembali ke sini lagi. Aku hanya merasa bahagia. Orang yang aku temui merasa sangat bahagia dan tampak terbuka menerimaku. Aku senang bisa bernyanyi untuk semua orang. Semoga aku bisa kembali lagi," kata Anne-Marie dalam sesi bincang-bincang di Grand Mercure Hotel, Kemayoran, Jakarta, Jumat 12 Oktober 2018.

Anne-Marie pertama kali datang ke Indonesia pada Februari lalu. Masih sama seperti kali pertama datang ke Indonesia, Anne-Marie kerap kali merasa gugup ketika akan beraksi di panggung."Aku selalu merasa gugup. Aku mencoba lebih tenang menghadapi apa yang terjadi. Agak menakutkan, tapi aku berusaha tenang seperti dengan mendengarkan musik untuk mencoba lebih santai," paparnya.Anne-Marie baru merilis album terbarunya Speak Your Mind pada 27 April 2018. Album tersebut memuat 12 nomor lagu. Salah satu yang populer singel Friends, karya kolaborasinya bersama Marshmello yang berhasil meraih sertifikat platinum dari Recording Industry Association of America (RIAA) pada Agustus lalu. Sebelum menerima plakat tersebut, singel Friends didengarkan oleh pengguna Spotify sebanyak setengah miliar pengguna dan video musik telah ditonton 300 juta kali di seluruh dunia.Anne-Marie akan beraksi di panggung Spotify on Stage di Hall C3 JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat 12 Oktober 2018.Sejumlah musisi lain yang ikut memeriahkan panggung ini di antaranya Alan Walker, Tulus, Slot Machine, dan Stray Kids.(ELG)