Sam Smith Rilis Singel Baru untuk Serial Adaptasi Watership Down

Los Angeles: Sam Smith merilis lagu baru Fire on Fire pada Jumat, 21 Desember 2018 waktu setempat. Lagu ini ditulis Sam Smith bersama produser dan penulis lagu Steve Mac.



Menurut laporan Variety, Fire on Fire diciptakan untuk mengisi serial adaptasi terbaru berjudul Watership Down.

"Kisah ini sangat kuat dan tak lekang waktu, sangat menyenangkan bekerja sama dengan sutradara Noam Murro, tim, serta Steve Mac yang luar biasa dalam lagu ini untuk itu (Watership Down). Saya berharap semua menyukainya, seperti saya," kata Sam Smith.Watership Down rencananya tayang premiere di BBC One di Inggris dan Netflix pada 23 Desember besok. Serial ini diproduksi di bawah payung 42 dan Biscuit Entertainment bersama BBC One dan Netflix selaku co-production.Beberapa aktor yang membintangi serial ini antara lain James McAvoy, Ben Kingsley, Olivia Colman, John Boyega, Nicholas Hoult, Gemma Arterton, dan Daniel Kaluuya.Watership Down adalah novel karya Richard Adams yang dirilis pada 1972. Novel klasik ini berkisah tentang sekelompok kelinci yang bertarung mempertahankan habitatnya yang dalam keadaan terancam.Kisah ini lalu diadaptasi dalam film animasi pada 1978 yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai Martin Rose. Film animasi ini sempat box office dengan mearup keuntungan sekitar USD3,7 juta. Soundtrack bertajuk Bright Eyes juga sukses merangkak ke posisi puncak di Inggris.(ELG)