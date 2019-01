God's Plan, Lagu Work Out 2018 Paling Ngetop di Spotify

California: Sepanjang 2018, musik hip-hop tampaknya menjadi pilihan favorit orang-orang saat sedang melakukan work out atau latihan fisik. Salah satu lagu streaming yang paling digemari adalah God's Plan dari Drake.



Menurut data terbaru platform streaming Spotify, seperti dilaporkan Variety, God's Plan adalah lagu rilisan 2018 yang paling populer untuk latihan fisik. Dari 43,5 juta daftar putar bertema work out di Spotify, singel andalan terbaru Drake ini paling banyak dimuat dan diputar di sana.

Dua lagu favorit lain adalah I Like It dari Cardi B dan Till I Collapse dari Eminem. Till I Collapse sendiri juga menjadi lagu untuk work out paling laris di Spotify sepanjang masa.Jika pendengar dibedakan menurut jenis kelamin, lebih banyak wanita mendengarkan Uptown Funk dari Bruno Mars, sedangkan lebih banyak pria mendengarkan Till I Collapse.Terkait waktu mendengarkan atau streaming, daftar putar untuk work out paling sering didengar pada bulan Juli. Titik terendah adalah bulan November.Secara umum, seperti laporan Medcom.id sebelumnya, God's Plan sebetulnya juga menjadi lagu paling populer di Spotify dan iTunes pada 2018. Dua lagu terpopuler lain dari Drake adalah Nice For What dan In My Feelings. Ketiganya dirilis dalam album Scorpion, yang juga menjadi album terlaris di Spotify dan iTunes.(ELG)