Aya Anjani, Putri Yockie Suryo Prayogo Kenalkan Video Terbaru di Sunner Somic

Jakarta: Aya Anjani memanfaatkan momen panggung musik Sunner Somic untuk memperkenalkan video musik singel terbarunya yang berjudul Roman Romansa. Lagu Roman Romansa merupakan split single yang akan dirilis bulan ini dan bulan September 2018.



Sebelum memperkenalkan video Roman Romansa, putri mendiang musisi legendaris Yockie Suryo Prayogo menghentak panggung Sunner Somic yang digelar pada 3 Agustus 2018 di Mondo by the Rooftop Jakarta. Selain Aya, acara ini dimeriahkan lima musisi indie lain seperti Ikkubaru, Tokyolite, The GRGTZ, Walk Into Sunset dan toRa.



Acara yang digagas Kidzu Myujikku bersama The Lite Records ini perdana digelar di Indonesia. Mengusung nuansa Jepang, terinspirasi dari festival musik tahunan kelas dunia di Jepang, Summer Sonic. Abi dari Kidzu Myujikku memaparkan acara ini digelar tidak hanya menarik peminat musik Jepang tetapi juga semua kalangan.

Aya Anjani (Foto: dok. lockermedia)"Tujuan event ini untuk menjadi wadah para musisi dan pecinta musik untuk bertemu dan menjadi gigs alternative dengan sajian musik berkualitas baik bagi para penggemar budaya Jepang maupun penikmat musik lain," papar Abi dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 7 Agustus 2018.Komentar selaras dipaparkan Alexander Bramono dari The Lite Records dan band Tokyolite."Budaya pop Jepang tidak sebatas anime, komik, dan game yang kerap dipandang sebelah mata, justru yang ingin ditonjolkan di Sunner Somic ini suasana sub-culture gigs yang kerap dijumpai di live-house di kota-kota di Jepang," ungkapnya.(ELG)