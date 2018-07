Promotor Konser Clean Bandit Berikan Diskon Khusus Pelajar

Jakarta: Promotor Otello Asia memberikan diskon khusus untuk pembeli tiket konser Clean Bandit yang masih berstatus pelajar sebesar 20 persen. Diskon sebesar 20 persen itu berlaku untuk tiket kategori Festival Silver.



"Kami dari Otello Asia ingin memberikan promo khusus bagi pelajar khusus kelas Festival Silver dengan syarat & ketentuan berlaku. Pada saat penukaran tiket harus menunjukkan kartu kelajar yang masih berlaku. Jika tidak bisa menunjukkan kartu pelajar maka akan dikenakan tarif normal tanpa diskon," ungkap Sysan Ibrahim selaku CEO dari Otello Asia dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Kamis, 26 Juli 2018.

Tiket bisa didapatkan secara daring di situs Otello Asia, Bookmyshow dan loket.com. Harga tiket normal untuk kelas Festival Silver seharga Rp 800 ribu dan Festival Gold seharga Rp1 juta. Harga sudah termasuk pajak 15 persen.Clean Bandit akan menyambangi Indonesia pada 20 Agustus dalam konser bertajuk Clean Bandit Live in Jakarta - I Miss You Tour 2018. Konser ini bertempat di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka dan dimulai pukul 20.00 WIB.Grup dalam formasi trio Grace Chatto (vokal, cello), dua bersaudara Jack Patterson (bass, keyboard, vokal) dan Luke Patterson (drum, perkusi) itu sempat mengadakan konser di Indonesia pada 12 Agustus 2015.Clean Bandit terbilang sukses dengan beberapa singel yang ditelurkan. Seperti Rather Be, singel duet bersama Jess Glyne yang berhasil bertengger di posisi 10 dalam tangga lagu Billboard Hot 100 Singles. Mereka juga merangkak bersama solois Anne-Marie dan Sean Paul lewat singel duet Rockabye dan mengiringi Zarra Larsson dalam singel Symphony.Pada bulan Mei lalu, Clean Bandit merilis singel duet berjudul Solo bersama Demi Lovato.(ELG)