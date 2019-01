10 Artis Indonesia Ini Sukses Go International

Jakarta: Baik dalam bidang seni suara maupun seni peran, Indonesia memiliki barisan artis yang sukses berkiprah di kancah internasional. Ada yang merintis dari bawah, ada pula yang lebih dulu terkenal di negeri orang.



Dalam tangga lagu internasional, tak cuma Korea Selatan berbangga hati dengan Bangtan Boys (BTS) yang sukses menuai prestasi, apresiasi bahkan cibiran. Ada Agnes Monica yang sukses berkolaborasi dengan musisi R&B Chris Brown dan Anggun yang kini berkewarganegaraan Prancis sempat didapuk sebagai juri Asia's Got Talent.

Rapper Rich Brian bahkan awalnya tak disangka berasal dari Indonesia. Begitu juga dengan NIKI yang berada di bawah payung label yang sama dengan Brian.Dalam panggung seni peran, ada Joe Taslim dan Iko Uwais yang digandeng sejumlah sineas Hollywood.Berikut daftar lengkap artis yang sukses menapaki panggung dan layar internasional:Berangkat sebagai penyanyi cilik menjadi akar rekam jejak Agnes Monica sebelum dikenal sebagai Agnez Mo. Representasi artis muli talenta ini seperti sudah paket lengkap. Selain bermusik, Agnez Mo sempat menjajal dunia seni peran dalam layar sinetron Pernikahan Dini (2001). Meski demikian, tetap saja kiprah di panggung musik lebih cemerlang.Membahas prestasinya tentu tak akan habis. Kabar menggemparkan adalah ketika artis berusia 32 tahun itu digandeng Chris Brown untuk berduet di singel Overdose. Sebelum proyek mereka berjalan, sempat beredar kabar isu asmara antara Chris Brown dan Agnez Mo.Dia bahkan sempat bermukim di Amerika Serikat demi karier internasional di bidang musik. Meski demikian, Agnez Mo tetap merindukan Indonesia dan tak jarang pulang ke Tanah Air.Pelantun lagu Mimpi asal Kroya, Yogyakarta ini lebih dulu harum namanya ketika bertolak ke Prancis. Tepatnya sekitar tahun 1990-an, Anggun C. Sasmi merilis album Snow on the Sahara. Album pertamanya ini laris manis di pasar musik Prancis dan Belgia.Di samping bermusik, Anggun didapuk menjadi juri dalam ajang pencarian bakat X Factor Indonesia (2013). Konon, honor Anggun disebut termahal saat itu. Dua tahun setelahnya dia menjadi juri dalam Asia's Got Talent bersama David Foster, Vannes Wu, Melanie C, dan Jay Park.Siapa sangka pemuda berparas oriental ini lahir dari keluarga Indonesia? Popularitas ini berkat YouTube dan lagu aksi rap dalam singel debut Dat $tick. Awalnya, Brian menggunakan nama Rich Chigga sebagai nama panggung. Rupanya popularitasnya meledak hingga akhirnya dia mengubahnya menjadi Rich Brian.Gaya rap Brian menarik perhatian musisi bahkan dia sempat melakukan sesi wawancara dengan Pharrell Williams. Di bawah naungan label kolektif 88rising, Brian merilis album debut Amen.Dibesarkan dalam keluarga silat, peran Iko tak akan jauh-jauh dari adegan bertarung dan film aksi. Tak hanya Yayan Ruhian yang bisa beradegan dengan Keanu Reeves, pria asli Betawi itu juga pernah beradu peran dengan pemeran John Wick itu dalam Man of Tai Chi.Iko juga mendapat peran dalam Star Wars: The Force Awakens bersama Yayan Ruhiyan dan Cecep Arief Rahman. Tawaran bermain tak berhenti sampai di situ. Iko bermain dalam Mile 22 bersama Mark Wahlberg. Pada tahun mendatang, kabarnya Iko kembali bermain dalam dua judul film Hollywood yakni Stuber dan Triple Threat.Tak jauh berbeda dengan rekam jejak Iko Uwais, Joe Taslim juga bermain dalam beberapa judul film Hollywood seperti Fast and Furious 6 dan Star Trek Beyond.Ilmu bela diri pria kelahiran Palembang ini telah ditumbuhkan sejak usia dini. Empat bela diri yang dikuasai yakni pencak silat, judo, wushu, dan taekwondo. Segudang prestasi dituai Joe Taslim sebagai atlet bela diri.Tak hanya pop dan R&B, seperti paket lengkap Indonesia juga memiliki perwakilan di bidang musik jazz. Adalah Joey Alexander, pianis jazz kelahiran Denpasar yang kini masih berusia 15 tahun.Saat masih berusia 11 tahun, Joey Alexander meraih penghargaan Grammy Awards pada 2016 untuk dua kategori yakni Best Instrumental Jazz Album untuk My Favorite Things dan Best Jazz Solo Improvisation dari singel Giant Step di album My Favorite Things yang dirilis 2015.Dalam acara Grammy Awards 2016, Joey Alexander menjadi penampil bersama dengan Taylor Swift, Ed Sheeran, Bruno Mars, dan Adele.Julie Estelle belum lama ini menandatangi kontrak dengan agensi Hollywood, ICM Partners yang juga menaungi Joe Taslim. Hal ini bermula ketika aktris yang memulai debut filmnya dalam Alexandria itu terlibat film Netflix: The Night Comes for Us. Film ini ditayangkan dalam world premiere di Texas dan menarik pihak ICM Partnerts setelah melihat aksi Julie Estelle.Lewat Joe Taslim, Julie Estelle bertemu dengan pihak agensi dan menandatangani kontrak. Belum diketahui pasti proyek apa saja yang akan dikerjakan Julie Estelle pada tahun-tahun mendatang.Berada di bawah payung label kolektif 88rising bersama Rich Brian, NIKI ikut menambah daftar musisi di kancah internasional. Usianya yang masih 19 tahun, sama dengan Brian, telah menelurkan album musik Zephyr yang dirilis tahun ini.Sebelumnya, NIKI yang sempat bersekolah di Sekolah Pelita Harapan Lippo Village merilis beberapa singel di antaranya Polaroid Boy, Anaheim, See U Never, I Like U, dan Chilly. Dia juga menjadi kolaborator Rich Brian di singel Little Prince dalam album Amen.Thanks to YouTube! Kemenangan Sandhy Sondoro dalam 2009 International Contest of Young Pop Singer New Wave di Jurmala, Latvia membuat Sandhy Sondoro dikenal di kampung halamannya. Aksi panggungnya muncul di YouTube dan menarik perhatian Indonesia.Sandhy merilis album perdananya Why Don't We dan album self-titled di Jerman pada 2008. Sejak usia 18 tahun, musisi kelahiran 12 Desember 1973 itu memilih tinggal di California sebelum bertandang ke Jerman untuk studi arsitektur.Barulah pada 2011, Sandhy Sondoro merilis album di Indonesia berjudul Find The Way.Pesilat yang juga aktor Yaya Ruhian bermain dalam film Hollywood Beyond Skyline dan Star Wards Episode VII: The Force Awakens. Dalam film Star Wars, Yayan Ruhian ditemani Iko Uwais dan Cecep Arief Rahman.Yayan juga beradu peran dengan Keanu Reeves dalam film John Wick 3: Parabellum. Selain film Hollywood, pria kelahiran Tasikmalaya ini juga bermain dalam film aksi Jepang Yakuza Apocalypse: The Great War of the Underworld.(ELG)