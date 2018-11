Jazz at The Museum Ingin Berikan Sensasi Baru Menikmati Musik

Jakarta: Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Ikatan Alumni LabSchool bekerjasama dengan Lokananta Recording, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama OJ Music House Jakarta menggelar acara musik bertajuk Jazz at The Museum. Sebagai langkah awal, Jazz at The Museum digelar di Museum Nasional, Jakarta.



"Sebenarnya ini program yang dulu mungkin pernah ada jazz di museum. Jadi kami mencoba untuk menggerakkan dari istilahnya dulu nyanyi sesuatu dengan atmosfernya di museum seperti apa," kata Reza Yusuf saat ditemui di Museum Nasional, Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

Jazz at The Museum diisi penampilan musisi jazz senior Otti Jamalus dan musisi jazz muda Adikara Fardy dan Ghillman Rama Putra. Mengambil salah satu tempat di Museum Nasional, musisi yang hadir tampil berdekatan dengan sejumlah artefak-artefak sehingga memberikan sensasi tersendiri."Intinya adalah kami mendukung program menyemarakkan museum jadi mengajak orang untuk kembali ke museum. Karena itu kami bekerjasama dengan Lokananta untuk menyelenggarakan ini. Jadi acara ini adalah kick off untuk membangun semangat menyemarakkan museum," ujar Otti Jamalus.Selain menampilkan musik jazz, acara ini juga bincang-bincang seputar Lokananta, perusahaan rekaman musik pertama milik negara. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid juga tampak hadir menikmati musik yang disajikan."Kami menyambut baik acara ini karena ada unsur sejarahnya. Terus dilakukan di museum sehingga didukung juga dengan kebudayaan. Karena kebudayaan merupakan aset dan cagar budaya. Dan kampanye ini bertujuan untuk menarik anak muda kembali ke museum melalui musik jazz," kata Satrijo Sigit Wirjawan, Direktur Keuangan dan Produksi Perum PNRI yang membawahi Lokananta.(ELG)