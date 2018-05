Bocoran Album Debut Liam Payne

Jakarta: Sukses meniti solo karier dengan singel Strip That Down, Liam Payne akhirnya siap merilis album debut.



Mantan personel grup One Direction itu memaparkan sejumlah bocoran album yang dinantikan penggemar. Kabar itu diutarakan langsung oleh Liam dalam acara Good Morning America, Selasa, 15 Mei 2018.

"Album akan keluar 14 September, saya hanya bisa mengatakan sejauh itu," ungkap Payne seperti dikutip dari laman MTV."Saya sangat senang, album keluar dengan sangat baik," lanjutnya.Liam Payne tidak menyebutkan judul album, tetapi sejumlah penyanyi akan ikut bergabung, di antaranya Balvin, Rita Ora, Quavo, dan Zedd."Aku memiliki perpaduan orang-orang baik dalam album, (mereka) sangat luar biasa," ungkapnya.Kendati kini tengah siap merilis album terbaru, Liam Payne tidak melupakan kesuksesannya bersama One Direction. "Saya percaya akan ada waktu baik untuk berkumpul kembali. Semakin kita sukses, semakin kesuksesan itu membawa kita bersama di masa depan," kata penyanyi berusia 24 tahun itu.Pada kesempatan yang sama, Liam Payne membawakan Familiar, singel duet terbarunya bersama J Balvin yang baru dirilis 4 Mei 2018.(ELG)