Polka Wars Bawakan Dua Lagu Baru di We The Fest 2018

Jakarta: Polka Wars menyambut hangat dan berinteraksi dengan penonton sesaat dalam aksi panggungnya di We The Fest 2018. Horse's Hoove dan Coraline menjadi dua singel dari album Axis Mundi (2015) sebagai pembuka yang dibawakan di atas panggung indoor This Stage Is Banana.



"Semoga bisa menghibur, intinya sama-sama enak. Ada sobat kencrot? Sobat Kismin?" ujar sang vokalis Billy Saleh, Jumat, 20 Juli 2018.

"Terima kasih tepuk tangannya. Alhamdulillah dapat panggung yang ada AC-nya ye," lanjut Billy berkelakar dengan logat Betawi.Selain dua lagu dari album perdana, dua singel baru Mapan dan Rekam Jejak, singel yang lekat cukup lekat dengan dunia politik Indonesia ikut dibawakan."Lagu baru rilis beberapa hari yang lalu, ada dua, gua enggak mau istilahnya jelasin panjang lebar. Di sini sifatnya top down. Lagu ini untuk orang-orang yang digunting secara politik. Intinya adalah untuk kalian yang sedang dalam quarter life crisis," ujar Billy.Tak berlama-lama mereka menutup aksi panggung mereka dengan singel Rangkum."Kami enggak pernah klaim kami musisi, kamu cuma senang main gitar," kata Billy.(ELG)