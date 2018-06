Mengenang Sosok Ayah lewat 6 Lagu Menyentuh

Jakarta: Pekan ketiga di bulan Juni menjadi peringatan Hari Ayah sedunia. Hal ini bermula dari sejarah panjang di Virginia Barat yang mengadakan doa bersama menghormati 362 pria yang tewas dalam ledakan penambangan batubara. Dikutip dari laman Reader's Digest, peringatan peristiwa itu sudah ada sejak 100 tahun lalu tepatnya pada 1908.



Setahun setelahnya, tahun 1909 seorang perempuan bernama Sonora Smart Dodd memperjuangkan penetapan Hari Ayah sebagai hari libur. Dodd sendiri memiliki riwayat dibesarkan oleh ayah tunggal bersama lima perempuan lain saat itu. Oleh sebab itu, ia merasa harus ada penghormatan khusus bagi sosok ayah.

Usaha pengajuan petisi tentang Hari Ayah diajukan kepada pemerintah Washington, Amerika Serikat -tempat Dodd bermukim- dan berlangsung selama setahun. Hingga akhirnya tanggal 19 Juni 1909 resmi dijadikan sebagai peringatan Hari Ayah sedunia.Di Indonesia, Hari Ayah mulai diperingati pada 12 November 2006. Selebrasi penghormatan kepada ayah ini pertama kali dideklarasikan di Solo saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden.Sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang di Hari Ayah sedunia,merangkum beberapa lagu lokal terbaik tentang sosok ayah, mengenang, hingga pesan rindu untuknya.

Tembang untuk ayah ini begitu populer. Bercerita tentang ungkapan rindu seorang anak terhadap ayahnya yang telah menua dan renta. Sang anak yang bekerja keras merindukan momen kebersamaan bersama ayahnya.



Lagu ini masuk dalam album Camellia 4, album keempat Ebiet yang dirilis melaui Jackson Records & Tapes pada 1980.





2. Yang Terbaik Bagimu - Ada Band feat. Gita Gutawa







Yang Terbaik Bagimu bercerita tentang ungkapan rindu sang anak terhadap sang ayah. Melalui berbagai momen masa kecil bersama sang ayah yang penuh harapan baik terhadap anaknya, membuat sang anak ingin melakukan yang terbaik untuk ayahnya.





3. Ayah - Rinto Harahap







Bisa dibilang, ini adalah lagu tentang sosok ayah paling populer di Indonesia. Lagu ini memiliki lirik yang menyentuh. Bercerita tentang kerinduan anak pada ayahnya yang telah tiada.



"Ayah dengarkanlah, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi," bunyi penggalan lirik populer dari lagu ciptaan Rinto ini.





4. Ayah - Koes Plus







Koes Plus merupakan salah satu grup musik dengan katalog lagu paling luas, melingkupi beragam tema. Mulai dari nasionalisme, lagu rohani sampai mengangkat sosok ayah. Karya dari Tony Koeswoyo ini pertama kali dirilis pada 1978 dan dipopulerkan Koes Plus. Secara implisit, lagu ini bercerita bagaimana gambaran seorang anak rindu menghabiskan waktu dengan sang ayah dan ingin mendengarkan kisah suka duka sang ayah.





5. Ayah - Seventeen







Band asal Yogyakarta, Seventeen termasuk band populer anak muda yang ikut merilis lagu bertema ayah. Lagu ini menggambarkan sosok ayah yang menjadi tulang punggung keluarga sebagai panutan bagi sang anak.





6. Ayah - Via Vallen







Tak melulu dilantunkan dengan nada-nada sendu, lagu untuk sosok ayah dibawakan versi dangdut koplo oleh pedangdut Via Vallen dengan iringan Orkes Mural Sera.



Lagu ciptaan Angger Laoneis ini bercerita tentang kepergian sosok ayah yang terlalu cepat. Lagu ini



"Ayah, terlalu cepat kau pergi. Ayah, tak bisa aku ingkari. Tanpa engkau hidupku terasa sunyi," bunyi penggalan lirik lagu Ayah ciptaan Angger.



Lagu ini sebelumnya dipopulerkan band Laonies.





