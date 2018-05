Lagu September Versi Taylor Swift Dikritik Pedas oleh Penulis Asli

Detroit: Taylor Swift telah merilis lagu berjudul September yang sebelumnya dipopulerkan grup Earth, Wind & Fire. Salah satu penulis lagu aslinya, Alle Willis menyebut bahwa September versi Taylor tidak membuat orang terkesan.



Seperti dilaporkan NME, Alle memberi komentar ini, dengan nada humor, saat tampil dalam pertunjukan di Detroit pada Jumat malam, 18 Mei 2018. September ditulis Alle bersama dua personel EWF, Maurice White dan Al McKay, dan dirilis pertama pada 1978.

Dalam versi Taylor, September mengalun lembut dengan iringan instrumen banjo dalam tempo lebih pelan dari aslinya. Singel ini direkam di Tracking Room Nashville dan dirilis dalam tajuk Spotify Singles."Pada hari yang sama ketika banyak hal terjadi di Suriah, FBI masuk ke kantor Michael Cohen. Hal terburuk yang terjadi sejauh diperhatikan Internet pada hari ke-449 ketika otak kita terasa dilempar bolak-balik, topik paling ngetop di Twitter adalah lagu September dari Taylor Swift," kata Alle."Aku tidak terlalu merasa bahwa dia (Taylor) tampil buruk. Memang rasanya lesu seperti penyu mabuk yang tidur di bawah bunga matahari setelah menelan sebotol Valium dan aku merasa versinya lengkap ibarat motel satu lantai. Namun maksudku, gadis ini tidak membuat siapapun terkesan. Dia membawakan versi yang sangat kalem dan kadang membosankan atas salah satu lagu paling bersemangat, gembira, dan populer dalam sejarah," lanjutnya.Menurut Alle, dia tahu Taylor mengerjakan versi cover ini beberapa jam sebelum dirilis secara digital pada 12 April. Dia sempat memberikan pujian karena membayangkan Taylor akan memberi September sentuhan seperti lagu Shake It Off. Namun begitu bangun keesokan harinya, Alle terkejut karena versi itu tak sesuai harapan.Alle juga mengaku terganggu dengan perubahan liriknya. Baris "21st night of September" berubah menjadi "28th night of September". Baris seruan "ba-de-ya" yang Alle anggap sakral, berubah menjadi "ah-ah-ah"."Bawa kembali September ke tempatnya yang menggembirakan, yang telah menjaga orang-orang Detroit bergoyang selama empat dekade penuh," tukas Alle.