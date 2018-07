Rewind, Singel Terbaru Wai Rejected dari Album Debut

Jakarta: Grup musik Wai Rejected merilis singel terbaru sekaligus video musik Rewind, materi lagu dari album debut mereka Terbitlah Terang.



Album Terbitlah Terang dikemas dalam nuansa alternative rock memuat delapan lagu yakni Reason to Fight, Tabu, Intensi, The World Talks, Propaganda, Rewind, Oh My dan Terbitlah Terang.

Album ini bercerita tentang keprihatinan terhadap fakta sosial, isu hoax yang meresahkan, perbedaan yang kencang diperdebatkan, hingga fakta bahwa masih banyak anak-anak korban perang yang terlupakan oleh kemanusiaan. Terbitlah Terang adalah cerita tentang itu semua dan sedikit mimpi terhadap kehidupan yang lebih baik.Penggarapan album ini ikut melibatkan sejumlah pihak di bidang seni seperti pada artwork album, kolaborasi seni ilustrasi dan grafis antara Sirjipang dan Andika Patrya. Ini merupakan sebuah proyek kesenian yang menginterpretasikan lirik-lirik dari setiap lagu di album ini.Gaya bermusik Wai Rejected terinspirasi dari warna musik beberapa band legendaris lokal dan mancanegara seperti The Stroke, Bloc Party, The Foals, RATM, Incubus, Imagine Dragon dan Koes Plus. Suara bass dan gebukan drum menjadi identitas utama Wai Rejected dalam album ini.Wai Rejected beranggotakan Doni (Vocal), Edho (Bass), Theo (Gitar, Synth), John (Gitar) dan Dhika (Drum). Rewind menjadi singel pamungkas dalam album ini.Wai Rejected terbentuk di Malang tahun 2006. Rilisan fisik album Terbitlah Terang didistribusikan oleh Demajors Records dan bisa didapatkan di seluruh store demajors di seluruh Indonesia.(ELG)