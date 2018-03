Gitaris Revenge The Fate Hengkang

Jakarta: Grup deathcore asal Bandung, Revenge The Fate (RTF), alami perubahan formasi. Gitaris mereka, Cikhal, memutuskan hengkang. Hal itu dikonfirmasi langsung lewat keterangan pers yang dirilis Revenge The Fate, pada Kamis, 15 Maret 2018.



"Halo guys, kami Revenge The Fate (RTF) dengan berat hati harus memberitahukan. Bahwa pada hari ini, tepat pada tanggal 13 Maret 2018 Cikhal telah memutuskan resign dari Revenge The Fate," ucap Anggi sang vokalis.

Tanggapan atas mundurnya Cikhal juga mereka sampaiakan melalui video yang diunggah ke YouTube."Kami mendukung keputusan yang diambil Cikhal. Terimakasih atas kerjasamanya selama delapan tahun ini. Doa terbaik dari kami untuk Cikhal di masa depan," kata sang bassist, Sona.Perubahan formasi tidak membuat semangat bermusik mereka surut. Pada Mei mendatang, Revenge The Fate berencana merilis singel baru. Pada saat ini Revenge The Fate terdiri dari vokalis Anggi, bassist Sona dan drummer Zacki.(ASA)