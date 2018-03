Noah Cyrus Tak Ingin jadi Penyanyi

Jakarta: Noah Cyrus mengaku tak berminat untuk berkarier di industri musik. Adik dari penyanyi Miley Cyrus ini menolak untuk mengikuti jejak kakaknya meniti karier sebagai musisi pop.



Pelantun Make Me Cry itu mengaku ingin berkarier sebagai atlet penunggang kuda. Noah ingin mengikuti jejak mimpinya dan menekuni olahraga tersebut.

Bintang berusia 18 tahun itu bahkan menepis ketika diminta untuk menjadi seorang musisi seperti kakaknya Miley, atau sang ayah, Billy Ray Cyrus."Tidak. Saya hanya ingin menunggang kuda. Saya tidak peduli dengan semuanya. Jika orang-orang menginginkan saya menjadi penyanyi, saya tidak peduli," kata Noah dalam sesi wawancara bersama majalah NME Britain.Awal mula Noah muncul sebagai musisi lantaran terinspirasi dari sosok penyanyi asal Inggris, Ben Howard."Ada momen ketika saya begitu menyukai musik. Mungkin ketika saya mencoba mendengarkan (lagu) Ben Howard dan albumnya I Forget Where We Were. Saya jatuh cinta pada album Ben dan album itu membuat saya ingin bernyanyi," lanjut Noah.Kendati kini Noah mengikuti jejak karier Miley sebagai bintang musik pop, ia mengaku masih memiliki kendala terkait kepercayaan diri, melihat sejak kecil Noah kerap mengalami perundungan via daring ketika Miley Cyrus dikenal sebagai artis ternama.Noah saat itu masih berusia 12 tahun ketika bermain Instagram Beberapa orang melakukan cyberbullying di akun Instagram Noah."Saat itu saya berpikir pengakuan berasal dari media sosial. Sebagai anak berusia 12 tahun, saya berpikir saya cantik ketika orang-orang di media sosial mengtakan saya cantik, dan mereka tidak mengatakan saya cantik (saat itu). Saya pun berpikir saya tidak cantik dan saya merasa minder terhadap diri saya sendiri. Saya sangat sedih saat itu."Proyek musik terakhir Noah berkolaborasi dengan Danish MØ dalam singel We Are F**ked. Lagu tersebut menceritakan tentang pengalaman dan eksplorasi bahaya ketergantungan anak-anak muda terhadap media sosial.(ASA)