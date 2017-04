87,6 Hard Rock FM Siap Menjadi Radio Entertainment dan Lifestyle Terdepan

Metrotvnews.com, Jakarta: Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-21 yang jatuh pada 20 April 2017, radio 87,6 Hard Rock FM bisa dinikmati tidak hanya melalui media konvensional saja. Penggemar dapat mengakses melalui mobile application.



"Sesuai tema tahun ini, 'To Infinity and Beyond,' sekarang pendengar bisa menikmati program-program unggulan 87,6 Hard Rock FM tidak hanya melalui radio. Mereka bisa mendengarnya melalui aplikasi mobile di mana pun dan kapan pun," ujar Head of Marketing Communications Sigit Prabowo, saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).



Dalam usianya yang ke-21, berbagai kegiatan yang membanggakan telah dilakukan oleh 87,6 Hard Rock FM. Salah satunya, memberangkatkan 21 pendengar setia alias Hardrockers pada awal April ke Bangkok untuk menonton konser Coldplay.



Sigit menegaskan, pada tahun ini pihaknya ingin memantapkan posisi sebagai radio entertainment dan lifestyle terdepan di Jakarta.



"Kita di 21 tahun ini sudah banyak prestasi yang ditorehkan. Salah satunya mungkin dulu dengan zaman penyiar Indi Barends dan Farhan, kita pernah memecahkan rekor MURI," ucapnya.



87,6 Hard Rock mengembangkan diri agar menjadi radio yang berbeda dibandingkan radio-radio lainnya dengan menghasilkan berbagai program yang menarik. "Kita inginnya menjadi trend center, bukan menjadi follower," imbuh Sigit.



Pada hari ini, Hard Rock FM juga menghadirkan program spesial. Acara diawali pada pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB pada program Prime Time pagi Good Morning Hard Rockers bersama penyiar Gofar Hilman dan Ary Kirana bersama bintang tamu Hivi! serta Rasia x Isyana.



"Pukul 10.0-13.00 WIB, penyiar Ario Astungkoro, Nia Elvira, dan Vega Bellatrix akan menghadirkan Tulus dan Lale Ilman Nino. Pukul 13.00-16.00 WIB, penyiar Nael Sihombing, Magi Pasha, Dea Pranantania akan menghadirkan Yura Yunita," bebernya.



Kemudian, pada Prime Time sore Drive n' Jive penyiar Rian Ibram dan Dylla Agnesia akan menghadirkan Eva Celia, Rendy Pandugo, dan Sandhy Sondoro. Dilanjutkan program 9 to Midnight bersama penyiar Ryo Wicaksono, Nisa Muluk, dan Retha Gunawan menghadirkan Kunto Aji dan Sheila on 7.



"Hari ini kita murni memanjakan telinga Hardrockers atau pendengar setia dengan perfomance on air dengan mendatangkan artisnya langsung ke sini, supaya jadi hari spesial buat Hardrockers," ucapnya.



Sejauh ini Hardrockers senang dengan kualitas program yang disiarkan oleh 87,6 Hard Rock FM. Menurutnya, para Hardrockers juga berharap agar 87,6 FM terus berjaya dan menjadi radio entertainment dan lifestyle terdepan di Jakarta.



"Kami berharap dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia dan berharap berkontribusi besar untuk musik Indonesia dan perkembangan produk Indonesia. Kami juga berharap Hard Rock FM makin berjaya, pada usia 21 tahun makin memantapkan posisinya di Indonesia, semakin banyak pendengar. Jadi, jangan lupa dengarkan terus 87,6 Hard Rock FM Jakarta," tuturnya.



Selain Hardrockers, para artis juga memberikan pujian kepada Hard Rock FM atas capaiannya selama ini. Misalnya, Hivi! Salah satu personelnya, Ezra Mandira mengaku sebagai pendengar setia 87,6 Hard Rock FM. "Kalau di jalan biasanya sering mendengar Hard Rock FM, " kata Ezra.



Personel lainnya, Ilham Aditama mengatakan, 87,6 Hard Rock FM memberikan banyak kontribusi dalam membesarkan Hivi! "Lagu kita lumayan sering diputar, jadi banyak kontribusi besar," ucapnya.



Senada dengan Ilham, penyanyi Tulus mengatakan, radio Hard Rock FM merupakan yang pertama kali memutar lagu yang dibawakannya. "87,6 Hard Rock FM merupakan radio pertama yang memutarkan lagu saya," kata Tulus.

