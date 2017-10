Dream Theater Bawakan Gundul Pacul di JogjaROCKarta

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Ada yang spesial dari penampilan kedua Dream Theater di Yogyakarta, dalam festival musik JogjaROCKarta hari kedua, Sabtu (30/9/2017). Pada tengah penampilan, sang keyboardist Jordan Rudess membawakan lagu Gundul Pacul. Jordan memanfaatkan waktu jeda istirahat antar lagu, dia hanya berada di panggung bersama vokalis James LaBrie.



Sayangnya, Rudess tak memberi konfirmasi atas lagu yang dibawakannya. Namun, para penonton yang sadar secara spontan menyanyikan Gundul Pacul. Kejadian ini berlangsung singkat dalam hitungan detik.

"Itu memang lagu Gundul Pacul, ada orang dari pihak kami yang menawarkan mereka (Dream Theater) untuk membawakan lagu Indonesia," kata Anas Syahrul Alimi, CEO Rajawali Indonesia Communications, usai Dream Theater tampil.Dream Theater tampil dua kali dalam dua hari penyelenggaraan JogjaROCKarta, 29 dan 30 September 2017. Kedatangan Dream Theater ke Indonesia merupakan bagian dari tur Images, Words and Beyond. Tur itu digelar dalam rangka perayaan 25 tahun usia album Images and Words.Konser Dream Theater di Stadion Kridosono, Yogyakarta berlangsung selama tiga jam, dengan jumlah penonton sebanyak 10 ribu orang pada hari pertama dan 5 ribu orang pada hari kedua.(ELG)