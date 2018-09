Lama Tertunda, Neonomora Akhirnya Lepas Album Kedua

Jakarta: Neonomora melepas album keduanya, Waters pada 28 September 2018. Album ini sebelumnya telah diperkenalkan lewat pelepasan singel bertajuk Lies pada 21 September 2018.



Dalam keterangan resmi, album Waters menjanjikan nuansa instrumen brass yang dominan dengan deru ombak kencang. Album ini dirilis sebagai bentuk pendewasaan penyanyi bernama lengkap Ratih Suryahutamy itu.



"Awalnya album ini tercipta karena kepedihan yang saya alami setelah mendengar teman baik saya meninggal dunia, di umur yang sangat muda, nyawanya direnggut oleh seorang suami dari salah satu temannya sendiri, karena faktor ekonomi. Laki-laki ini awalnya hanya ingin merampas mobil milik teman baik saya, tapi berujung kekerasan dan kematian," tulisnya.



Nama Waters diambil dari perumpamaan lautan air mata. Nuansa duka akan kepergian sahabat berangsur memudar. Inspirasi album berlanjut dari rentetan kenyataan pahit yang terjadi selama proses pembuatan album hingga memancing air mata.



"Itu kenapa album ini lama sekali tertunda, sempat merasa album ini seperti kutukan. Sampai akhirnya saya sadari album ini seperti ingin saya belajar lebih banyak dulu, sampai saya mengerti bahwa album ini justru sebuah karunia, bukan kutukan," sambungnya.



Neonomora belajar tentang karakter air yang pasang surut. Terkadang menangkan tetapi juga bisa menenggelamkan.



Album ini diberi sampul dengan karya seni bertajuk The 4 Elements of Water Dancing in the Same Depth of the Sea karya seniman mural asal Bandung Awan Pamungkas. Dikemas secara grafik oleh grafik desainer Dede F. Ch, mixing dan mastering album oleh Hendra (Rock N' Roll Mafia) dan Rama (Mantan Personel Cupumanik) dalam naungan Jungle Studio. Satu nomor lagu dalam album berjudul Waves ikut menggandeng engineer asal Amerika Fernando Lodeiro, yang sempat mengemas album Bjork dan Florence + the Machine.



Delapan nomor lagu dalam album Waters yaitu Blinding, Lies, Be Still, My Soul, Waves, Waters, Sapphire, Flesh & Bone, Humming Song dan Tears Falling.







(ELG)