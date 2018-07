The Libertines, All Time Low hingga The Brandals Meriahkan Hodgepodge Superfest

Jakarta: Java Festival Production kembali menghadirkan sebuah festival multi-genre di Jakarta bernama Hodgepodge Superfest. Bekerjasama dengan Super Music dan didukung oleh Kopi Kapal Api, Hodgepodge Superfest akan digelar pada 1-2 September 2018 di Allianz Ecopark Ancol.



Musisi yang hadir terdiri dari artis luar negeri dan dalam negeri lintas genre. Artis internasional yang sudah dipastikan hadir yaitu, The Libertines, All Time Low, Lil Yachty dan Gallant. Ada juga penampilan August Alsina, Russ, Lemaitre, Day Wave, Cloud Nothings, Tayla Parx, Sundara Karma, Vancouver Sleep Clinic, Swim Deep, Park Hotel, Kid Francescoli, Didirri dan masih ada nama-nama lainnya yang akan segera diumumkan.

Sedangkan untuk artis Indonesia yang akan tampil di antaranya, The Brandals, 70’s OC, The Trees & The Wild, The Barefood, Soft Animal, The Sigit, Tomorrow People Ensemble x Eka Anash, Onar dan lainnya."Ini adalah kebanggaan bagi kami untuk dapat berkolaborasi dengan Super Music dan mendapat dukungan dari Kopi Kapal Api dan bersama menghadirkan sebuah festival musik dengan konsep baru dan segar, dan mengundang para penggemar musik sambil menikmati suasana festival dengan pengalaman yang unik.” ujar Dewi Gontha selaku Presiden Direktur PT. Java Festival Production dalam keterangan tertulisnya.Java Festival Production sebelumnya sukses dengan acara musik bertaraf internasional seperti Java Jazz, Java Rockin Land, Soulnation dan Soundsfair. Lewat acara Hodgepodge Superfest, penikmat musik bisa mendapatkan alternatif baru tonton musik lintas genre."Tahun ini, Super Music berkolaborasi dengan Java Festival Production dalam menyelenggarakan event Hodgepodge Superfest. Event ini menjadi momentum istimewa. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Super Music semakin berperan aktif dalam perkembangan industri dan komunitas musik di Indonesia" ujar Vicky Setiawan, representatif dari Super Music.Tiket early bird Hodgepodge Superfest sudah dapat dibeli di website resmi yaitu www.hodgepodgefest.com sejak tanggal 30 Juni 2018 dan juga kantor Java Festival Production di Simprug Gallery Bloka A1, dengan harga mulai dari Rp 499,000 untuk Daily Pass dan Rp 845,000 untuk 2 Day pass."Sekarang saat yang tepat untuk penikmat musik Indonesia untuk melihat Hodgepodge Superfest sebagai discovery platform. Musik baru bisa dicari di sini.” ujar Nikita Dompas selaku perwakilan dari Tim Program PT. Java Festival Production.(ELG)