NonaRia Tampil Perdana di We The Fest 2018

Jakarta: Trio Nona Ria untuk pertama kalinya hadir dan ikut menyemarakkan panggung We The Fest. Dalam gelaran yang dipromotori Ismaya Live ini, Nona Ria tampil di atas panggung Another Stage pada pukul 20:45. Rencananya mereka akan membawakan 10 lagu.



"Pertama kali dan ini seru banget. Nanti kami bakal tampil perdana juga di Another Stage. Bawa 10 lagu, dari album dan cover," kata Yasinta saat ditemui Medcom.id di We The Fest 2018.

Dalam kesempatan ini, Yasinta juga menantikan aksi panggung dari Maliq & D'Essentials juga Lorde, salah satu bintang utama We The Fest 2018. "Besok, kita pengin lihat Lorde," sambung Nanin.Tahun ini, We The Fest mempersembahkan tiga panggung untuk mengakomodasi puluhan musisi yang tampil. Ketiganya adalah WTF Stage SHVR, This Stage is Banana dan Another Stage. Acara akan terus berlangsung hingga lewat tengah malam nanti.NonaRia tergolong grup musik yang menyegarkan, mereka membawakan musik pop yang riang dengan nuansa 1950-an yang kental. Untuk mengetahui lebih dalam tentang NonaRia, dapat dibaca melalui artikel ini. We The Fest 2018 berlangsung selama tiga hari mulai 20-22 Juli 2018 di JIExpo Kemayoran.(ASA)