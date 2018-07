Mark Ronson Yakin Dua Lipa Bisa Sebesar Adele dan Amy Winehouse

Jakarta: Mark Ronson mengaku terkesan dengan penyanyi Dua Lipa. Musisi dan produser itu pun yakin, Dua Lipa bisa mengikuti kebesaran Adele atau Amy Winehouse di dunia musik.



Kesan positif Mark terhadap Dua Lipa setelah mereka bekerjasama dalam sebuah proyek lagu baru. Saat melihat Dua Lipa lebih dekat, Mark menganggap ada sesuatu yang spesial dalam diri penyanyi 22 tahun itu.

"Aku penggemar berat Dua Lipa. Suara dia sangat bagus," kata Mark Ronson seperti dikutip Contactmusic."Dia adalah penyanyi solo pop asal Inggris pertama yang mendobrak Amerika sejak... Aku bahkan tidak tahu. Maksudku, aku tidak berbicara tentang Adele atau Amy Winehouse, tapi seseorang yang membuat musik pop yang benar-benar bagus. Rasanya seperti dia telah melakukan sesuatu yang istimewa," lanjut Mark.Kolaborasi Mark dan Dua Lipa dilakukan di bawah panji Silk City, sebuah proyek yang dibentuk Mark Ronson bersama Diplo. Silk City sebelumnya merilis singel Only Can Get Better."Ini lucu karena aku bertanya pada Dua apakah dia bisa bernyanyi pada bulan Oktober dan kemudian pada saat kami merekam lagu ini pada bulan Maret atau April, dia sudah 72 ribu kali lebih terkenal," kata Mark.Dua Lipa memulai kariernya sejak 2015. Album pertamanya yang diberi judul sesuai namanya meraup sukses di sejumlah tangga lagu di sejumlah negara. Lagu New Rules yang diambil dari album debut tersebut mampu menduduki puncak tangga lagu di Inggris. Capaian ini membuat Dua Lipa mengikuti jejak Adele yang melakukan hal sama lewat singel Hello pada 2015.(ELG)