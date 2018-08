BTS Gandeng Nicki Minaj untuk Singel Idol Versi Baru

Seoul: Bangtan Boys (BTS) tampaknya makin memperluas pergaulan musik mereka dengan ragam genre. Sebelumnya, BTS berkolaborasi dengan DJ Steve Aoki dalam singel Mic Drop.



Kali ini, pendekatan boyband asal Korea itu tertuju pada Nicki Minaj dan berhasil menggandengnya untuk berkolaborasi. Kabar ini telah disiarkan pihak BigHit Entertainment bahwa lagu Idol featuring Nicki Minaj dirilis pada 24 Agustus 2018.

"Nicki Minaj turut bergabung dalam singel Idol, lagu terakhir dari album repackage BTS Love Yourself: Answer yang akan dirilis hari ini (24 Agustus) pukul 6 sore waktu Korea Selatan," papar pihak agensi BTS dilansir dari Soompi.Perilisan singel ini bersamaan denvan dilepasnya album Love Yourself: Answer, seri terakhir Yourself besutan BTS. Kolaborasi bersama rap ala Nicki Minaj ini hanya dirilis dalam bentuk digital, tidak dalam rilisan fisik.Kolaborasi mereka bermula ketika BTS meminta Nicki Minaj mengisi rap pada lagu Idol. Nicki merespons dengan baik bahkan ikut mengunggah singel duetnya bersama BTS melalui Instagram.Nicki Minaj adalah satu dari sekian banyak musisi yang berhasil berkolaborasi dengan BTS. Sebelumnya, sederet musisi seperti Zedd, Shawn Mendes, DNCE, Troye Sivan dan Kehlani mengungkapkan keinginannya berkolaborasi dengan BTS.(ELG)