Nonton Film di Synchronize Fest 2018

Jakarta: Synchronize Fest 2018 punya sajian hiburan lain bagi penggemar musik yang tidak sedang menyimak pertunjukan panggung. Ada dua "bioskop" mini di arena Gambir Expo Kemayoran yang digelar oleh Kinosaurus dan Minikino.



Kinosaurus membuka tempat penayangan yang cukup nyaman karena ada di ruangan tertutup dan terpisah dengan keramaian festival musik. Ruangan kecil ini bisa memuat penonton hingga 20 orang.

Bioskop Kinosaurus telah dibuka sejak hari pertama festival, Jumat, 5 Oktober 2018. Setiap hari, ada tiga sesi pemutaran yang dimulai pukul 15.30, 18.30, dan 21.00 WIB.Pada Jumat dan Sabtu, film-film yang telah ditayangkan adalah Nagabonar (MT Risyaf), Catatan Si Boy (Nasri Cheppy), Nay (Djenar Maesa Ayu), Posesif (Edwin), My Generation (Upi). Ada pula kompilasi film pendek Ruah (Makbul Mubarak), Waung (Wregas Bhanuteja), Elegi Melodi (Jason Iskandar), dan Happy Family (Eden Junjung).Pada hari terakhir, Minggu, 7 Oktober, Kinosaurus hanya akan membuka dua sesi tanpa sesi tengah malam. Film pertama yang akan ditayangkan adalah 3 Hari Untuk Selamanya (Riri Riza) serta kompilasi film cerita pendek Dewi Pulang (Candra Aditya), Joko (Suryo Wiyogo), Seserahan (Jason Iskandar), dan Carnivale (Candra Aditya).Sementara itu, Minikino membuat instalasi tempat penayangan film dengan layar sentuh 20-an inci dan headset. Penonton bisa memilih film-film pendek dan menyimak sambil berdiri.Film-film yang ditawarkan adalah film pendek dalam kompilasi "dosis sehat" untuk hati, pikiran, saraf, jiwa, dan citarasa.Sayangnya, instalasi layar ini berada di luar ruangan yang dekat dengan panggung musik District. Selain mudah terdistraksi karena lalu-lalang orang lewat, headset yang disediakan belum bisa membuat telinga penonton terisolasi dari suara sekitar.Pada hari terakhir Synchronize Festival 2018 ini, sebanyak 43 grup musisi dijadwalkan tampil di enam panggung mulai pukul 14.30 hingga 01.00 WIB dini hari. Sejumlah penampil utama yaitu Jamrud, The Adams, Padi Reborn, Superman is Dead, dan Dewa 19 bersama Ari Lasso dan Once Mekel.(DEV)