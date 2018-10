Konser Inspirasi Cinta Yovie Widianto Gandeng Tulus, Rossa hingga Hivi!

Jakarta: Musikus sekaligus komposer musik Yovie Widianto mengadakan konser perayaan usai emas pada 7 November 2018. Konser bertajuk Inspirasi Cinta Yovie and His Friends adalah perayaan usia Yovie yang ke-50.



Sejumlah musisi turut memeriahkan acara ini di antaranya Glenn Fredly, Rossa, Kahitna, Tulus, Hivi, 5 Romeo, Arsy Widianto, Brisia Jodie Yovie & Nuno dan BCL.

"Konser ini menjadi sebuah konser yang paling istimewa di usia saya yang genap 50 tahun, akan menjadi konser yang penuh Inspirasi Cinta bersama teman - teman musisi yang sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya selama berkarir di blantika musik Indonesia, semoga akan memberikan kenangan yang istimewa, terima kasih kepada semua penggemar saya yang sudah mendukung perjalanan berkarir didunia pentas seni yang tak terhingga, saya ingin semua penonton bisa sing along.. nikmati persembahan konser Inspirasi Cinta – sebuah konser emas saya dan teman-teman," ungkap Yovie dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.Panggung ini menjadi proyek kesekian setelah sukses menggelar konser 25 Tahun Cerita Cinta Kahitna pada 2011 lalu. Konser ini berlanjut dalam Yovie & His Friends - Irreplaceable pada 2013 serta Kahitna 30 Years Anniversary Love Festival pada 2016.Konser ini melibatkan promotor Berlian Entertainment dan Hype Festival bekerjasama dengan BRI Britama. Ini merupakan proyek keempat Berlian bersama Yovie Widianto."Yovie Widianto adalah sahabat saya yang sangat humble, berwibawa dan selalu mempersembahkan konsep konser yang sangat memanjakan para penonton konsernya, beliau adalah musisi sejati yang sangat berbakat, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak sponsor Tabungan BRI Britama yang telah mempersembahkan konser Inspirasi Cinta – Yovie and His Friends yang akan di adakan bulan November mendatang," kata Dino Hamid selaku Project & Creative Director dari Berlian Entertainment.Tiket promo diberikan pihak BRI melalui melalui redeem BRI poin debit BRI dan redeem BRI poin kartu kredit BRI, diskon pembelian 20% menggunakan e-pay BRI, serta diskon 50% dengan bertransaksi menggunakan My QR di booth BRI."Dengan mendukung konser ini, BRI terus menunjukkan komitmen untuk mendorong geliat industri kreatif di Indonesia," kata Handayani selaku Direktur Konsumer BRI.Tiket konser dibagi menjadi enam kelas berbeda yakni Diamond Takkan Terganti (Free Seating) Rp6.548.000, VIP Takkan Terganti (Free Seating) Rp3.278.000, Gold Takkan Terganti (Numbered Seating) Rp1.970.000, Silver Takkan Terganti (Free Seating) Rp1.119.000, Bronze Takkan Terganti (Free Seating) Rp569.000 serta Festival Takkan Terganti (Standing) Rp858.200. Hingga berita ini diturunkan masih tersisa dua kelas tiket yakni VIP dan Gold.Konser Inspirasi Cinta - Yovie & His Friends digelar pada Rabu, 7 November 2018 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan mulai pukul 20.00 WIB.(ASA)