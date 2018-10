New York: Jelang perilisan film biopik Bohemian Rhapsody di bioskop pada akhir Oktober ini, penggemar grup Queen dan sang vokalis Freddie Mercury punya cara masing-masing untuk menyambut dan merayakan. Salah satu yang menarik disimak adalah Anthony Vincent, musisi asal New York yang menggarap ulang lagu Bohemian Rhapsody dalam 42 gaya berbeda.



Anthony adalah musisi yang aktif membuat konten video YouTube di kanal Ten Second Songs. Sejak empat tahun terakhir, dia sering mengerjakan ulang (cover) lagu-lagu populer dengan sekian gaya berbeda sekaligus dalam satu lagu. Konsepnya, sesuai nama kanalnya, setiap gaya dibawakan dalam 10 atau sekian detik saja.

Lagu cover terbarunya adalah Bohemian Rhapsody dari Queen. Ini adalah versi cover terbanyak yang pernah dirilis Anthony karena punya 42 gaya berbeda, mulai dari Frank Sinatra, Daft Punk, Skrillex, Bollywood, Star Wars, hingga versi "Anthony" sendiri.Ini juga menjadi proyek pertama dia setelah sekian pekan absen dari media sosial. Menurut laporan NME, Anthony mengaku dia baru saja "menghilang" dari internet demi menuntaskan lagu tersebut. Ini adalah lagu yang paling banyak diminta oleh penonton YouTube."Aku menghilang dari internet selama sebulan untuk akhirnya menuntaskan lagu yang paling banyak diminta. Jauh dari media sosial sangat baik buatku dan aku sangat menyarankan ini kepada setiap orang," ujar Anthony."Mungkin setiap orang harus mulai membuat lagu dalam berbagai gaya sehingga mereka bisa liburan dari media sosial," imbuhnya berkelakar.Bohemian Rhapsody dari Ten Seconds Songs diawali dengan Anthony yang menyanyikan bait pertama sesuai gaya asli Queen. Lalu berlanjut dengan gaya asli Anthony, sebelum dilanjutkan dengan puluhan gaya dari musisi dan musik lain.Simak videonya dalam tautan di bawah. Berikut daftar 42 gaya musik dan musisi yang ditiru Anthony untuk Bohemian Rhapsody.1. Queen2. Anthony Vincent3. The Chordettes4. Johnny Cash5. David Bowie6. Ozzy Osbourne7. Frank Sinatra8. Sam Cooke9. Boyz II Men10. Daft Punk11. Janis Joplin12. Scott Joplin (King Of Ragtime)13. Skrillex14. Hendrix (Michael Winslow Version)15. Kenny G16. Bobby McFerrin17. Star Wars18. N.W.A.19. Kendrick Lamar20. System Of A Down21. Elvis Presley22. Bollywood23. Bad Religion24. Bruno Mars25. Death Grips26. Chuck Berry27. Michael jackson28. The Clash29. Ray Charles30. Aretha Franklin31. Soggy Bottom Boys32. Death33. ABBA34. Ghost35. Muse36. Vitas37. Medieval Music38. Frankie Valli and the Four Seasons39. Tool40. Prince41. Nirvana42. Dream Theater(ELG)