Zak Abel Ingin Berkolaborasi dengan Charlie Puth

Jakarta: Musisi asal Inggris, Zak David Zilesnick yang kini dikenal sebagai Zak Abel menyempatkan waktu kali pertama bertandang ke Indonesia. Penyanyi yang baru merintis karier profesional di panggung musik sejak dua tahun lalu itu mengungkapkan ingin berkolaborasi dengan Charlie Puth.



"Dia adalah salah satu musisi bertalenta. Penulis lagu yang hebat," ungkap Zak dalam diskusi terbatas di kantor Warner Music Indonesia, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.



Musisi yang juga memiliki keturunan Inggris-Maroko tersebut menyebutkan nama seprang superstar di panggung hiburan sebagai inspirasinya bermusik. Menurutnya, ia adalah sosok dengan konten musik yang kuat dan menginspirasi.



"Michael Jackson adalah inspirasi terbesarku. Aku suka dengan gayanya, kostum yang dia kenakan dan video musiknya," paparnya.



Zak Abel adalah musisi berusia 23 tahun yang berbasis di Inggris. Sebelum bermusik, ia meniti karier sebagai atlet tenis meja dan sempat menang dalam kejuaraan nasional.



Hingga saat ini karyanya terangkum dalam dua EP pada 2015 yakni Joker presents Zak Abel dan One Hand on the Future. Satu album studio yang baru dirilis bertajuk Only When We're Naked (2017).



Pada 19 Oktober lalu Zak baru merilis singel terbarunya You Come First. Lagu itu bercerita tentang cinta dan sosok yang sangat ia prioritaskan dalam hidup.



Untuk saat ini Zak belum merencanakan konser di Indonesia. Namun, belum lama ini pada 21 Oktober lalu ia menggelar konser tunggal di Seoul, Korea Selatan. Ia cukup senang dan tidak menyangka terhadap antusiasme penggemarnya di Korea cukup besar.









(ELG)