Khalid Sudah Lama Dibidik untuk Tampil di Indonesia

Jakarta: Ismaya Group kembali menghadirkan musisi ternama di Indonesia. Kali ini penyanyi muda sekaligus penulis lagu Khalid Donnel Robinson.



Khalid telah lama dibidik sebagai penampil dalam festival Ismaya. Semula, musisi asal Texas tersebut dijadwalkan menghibur penonton dalam We The Fest 2018.



"Kami kalau festival kayak WTF dan On Off ada wishlist tree, lumayan Khalid di nomor 1. Orang ini harus dibawa. Secara timeline sudah konfirmasi WTF, ternyata (available) di Ismaya 15. Sudah tinggal announce, tapi karena kebanyakan tur, (Khalid) capek pingin pulang," kata Sarah Deshita selaku Brand Manager Ismaya dalam konferensi pers Ismaya 15 di Blowfish, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.



Khalid dipilih karena dirasa memiliki talenta di usia muda. Musisi berusia 20 tahun itu juga dirasa merepresentasikan Ismaya.



Soal riders atau permintaan khusus, Khalid tidak meminta banyak hal. "Riders gampang. Dia juga lagi tur dan butuh sneak peek, international artist lagi jalan-jalan jadi secara riders enggak ribet sama sekali," kata Sarah.



Selain Khalid, beberapa musisi tanah air penyangga aksi panggungnya yaitu Dipha Barus feat. A. Nayaka, Kallula, Matter Mos, Monica Karina, Nadin serta Ramengvrl. Ada juga Kunto Aji, w.W, Fun On A Weekend & Patricia Schuldtz feat. Bams & Adrian Khalid dan Barasuara.



Festival Ismaya 15 menjadi salah satu puncak acara ulang tahun Ismaya Group yang ke-15. Perayaan ini terbilang spesial mengingat perjalanan yang dimulai sejak 2003 telah mendirikan sejumlah usaha di berbagai bidang.



"Celebration ini 15 adalah big number for us. Jadi kami pingin wah banget. Kami ada 24 brand jadi kita mulai dari tahun 2003 which is Blowfish. Pas 15 tahun ke depan kami punya 25 brand, lounge, bar, club, talent agency, Darlin' Records," ujar Ayu Paramita, Corporate Public Relations Manager Ismaya Group.



Perayaan ini telah dimulai sejak awal tahun ketika Ismaya merilis A Plate of Dreams, A Spoonful of Hope bersama Yayasan Sahabat Anak dan Arkamaya Culinary School dalam program beasiswa. Hingga saat ini telah terkumpul sekitar Rp500 juta dan telah disalurkan kepada anak-anak dan sekolah kurang mampu di Jakarta.



Harga tiket Ismaya 15 dijual mulai dari Rp700 ribu hingga Rp1,3 juta. Tiket dapat diakses melalui situs Ismaya. Pembelian tiket secara offline dapat dilakukan di beberapa outlet usaha Ismaya seperti Blowfish.



Perayaan Ismaya 15 digelar pada 9 November 2018 bertempat di Istora Senayan Jakarta.









(ELG)