Justin Timberlake Rilis Album Kelimanya, Man of the Woods

Jakarta: Gaung album terbaru Justin Timberlake sudah didengungkan sejak beberapa pekan lalu. Hari ini, Jumat, 2 Februari 2018 Justin merilis album kelimanya, Man of the Woods.



Man of the Woods merupakan album kelima Justin, setelah sebelumnya ia menelurkan album The 20/20 Experience rilisan tahun 2013.

Mengantar waktu perilisan album, Justin lebih dulu meluncurkan Say Something, singel duetnya bersama Chris Stapleton. Disusul singel Supplies dan Filthy. Selain Chris Stapleton, Justin bekerjasama dengan beberapa seniman lain seperti Alicia Keys, serta istri dan anaknya, Jessica Biel dan Silas.Produser album ini ialah Timbaland dan The Neptunes. Sementara untuk kredit penulis lagu diserahkan pada James Fauntleroy dan Toby Keith.Diakui Justin, dalam wawancaranya bersama Zane Lowe, judul album Man of the Woods terinspirasi dari nama anaknya, Silas. Untuk sampul album sendiri merupakan hasil karya Ryan McGinley.Album Man of the Woods memuat 16 daftar lagu, di antaranya:1. Filthy2. Midnight Summer Jam3. Sauce4. Man of the Woods5. Higher Higher6. Wave7. Supplies8. Morning Light (feat. Alicia Keys)9. Say Something (feat. Chris Stapleton)10. Hers (Interlude)11. Flannel12. Montana13. Breeze Off the Pond14. Livin' Off the Land15. The Hard Stuff16. Young ManRencananya Justin menggelar tur konser musik di Amerika Utara untuk mempromosikan album LP terbarunya. Pelantun Sexyback ini juga akan tampil dalam acara 2018 Super Bowl Halftime Show pada Minggu, 4 Februari 2018.(ELG)