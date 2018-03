Menanti Elek Yo Band, Endah N Rhesa Pimpin Paduan Suara Penonton Java Jazz 2018

Jakarta: Grup musik insidental bentukan sejumlah menteri Kabinet Kerja, Elek Yo Band masih bersiap-siap saat seharusnya tampil di Java Jazz Festival 2018 pada sesi malam hari pertama. Endah N Rhesa, grup kolaborator mereka pun menyanyikan sejumlah lagu untuk menahan seribuan penonton yang telah tak sabar.



Mereka dijadwalkan tampil di panggung aula B1 mulai pukul 20.00 WIB. Endah N Rhesa mengisi 20 menit pertama dengan sejumlah lagu nasional dan daerah, mulai dari Tanah Airku, Sirih Kuning, hingga Yamko Rambe Yamko.

Saat Yamko Rambe Yamko, Endah berinteraksi lebih banyak dengan mengajak penonton ikut bermain. Dia membagi para penonton menjadi dua dan meminta mereka berdendang 'do do do' dalam nada berbeda.Kompak, para penonton mengikuti arahan Endah. Lagu daerah Papua ini pun dinyanyikan dengan gaya jenaka khas mereka.Tak lama usai lagu ini, Elek Yo Band siap tampil. Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, masuk panggung dalam pakaian putih diikuti delapan personel lain.Elek Yo Band adalah Teten (vokal), Budi Karya Sumadi (gitar/vokal), Basuki Hadimulyono (drum), Retno Marsudi (vokal) dan Agus Marsudi suaminya (bass), Sri Mulyani (vokal), serta Triawan Munaf (kibor).Sebelumnya, Endah N Rhesa menjadi penampil tamu dalam sesi panggung HajarBleh Big Band di aula A3 JIExpo Kemayoran Jakarta.Java Jazz Festival 2018 masih akan berlangsung dua hari hingga Minggu, 4 Maret.(ELG)