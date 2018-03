Muncul di MTV Asia Spotlight, Maudy Ayunda Belum Rencanakan Karier Internasional

Jakarta: Wajah Maudy Ayunda sempat masuk dalam jajaran MTV Asia Spotlight Artist pada awal Januari 2018. MTV Asia Spotlight merupakan TV Show yang setiap bulan rutin menampilkan bintang di industri musik di Asia dan berbasis di Singapura.



Dalam kesempatan tersebut, total ada tujuh mini video klip yang menampilkan profil singkat Maudy Ayunda. Hal ini tentu menjadi peluang bagi musisi berusia 23 tahun tersebut untuk melebarkan sayapnya di industri musik. Namun, Maudy mengaku dirinya belum ada rencana untuk mengekspansi pasar musiknya, tetapi sempat ada mimpi untuk bisa bermusik di luar Indonesia.

"MTV Asia Spotlight kemarin itu menyenangkan, syutingnya di Singapura. Kalau ditanya soal rencana, mungkin belum ada, tapi dengan aku memiliki empat lagu bahasa Inggris di album baru tentunya akan ada di YouTube dan di digital platform dan streaming, itu sebenarnya mau-enggak-mau ekspos ke musik internasional juga. Jadi, banyak pendengar dari Malaysia dan Singapura, mungkin dari Asia Tenggara dulu, pendengar dari Joox dan Spotify," kata Maudy dalam acara peluncuran album Oxygen di The Ice Palace, Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan, Kamis 15 Februari 2018.Melihat acara MTV Asia Spotlight memiliki penonton cukup banyak terutama untuk Asia Tenggara, Maudy tidak menampik jika penampilannya saat itu bisa membawa musik Maudy diperdengarkan di luar Indonesia."Secara enggak langsung aku rasa, I'm going into that, tapi untuk sekarang belum ada rencana ke situ," lanjut Maudy.Album Oxygen dirilis pada Kamis, 15 Februari 2018. Ini merupakan album ketiga Maudy setelah sukses menelurkan dua album pendahulunya, Panggil Aku (2011) dan Moments (2015).(ELG)