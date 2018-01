Lagu Kolaborasi Taylor Swift, Ed Sheeran dan Future Dirilis

Jakarta: Penyanyi Taylor Swift merilis video musik terbaru untuk singel End Game di bawah label Big Machine Records pada Jumat, 12 Januari 2018. End Game merupakan singel ketiga Swift dalam album Reputation setelah Look What You Made Me Do dan ...Ready For It?.



Dalam singel ini, pelantun Bad Blood tersebut menggandeng Ed Sheeran dan Future. Video ini mengambil lokasi di tiga negara berbeda, Miami, Tokyo, dan London.

Video yang dirilis melalui saluran YouTube resmi Taylor Swift tersebut menampilkan suasana pesta Taylor di tiga negara berbeda. Di menit awal, kekasih Joe Alwyn tersebut berkolaborasi dengan Future dan menampilkan duet keduanya di atas kapal pesiar diterangi cahaya biru. Memasuki menit pertengahan video, Ed Sheeran muncul dengan busana nerdy di tengah gelaran pesta Taylor Swift.Sejak dirilis Kamis, 11 Januari 2018 video musik End Game menduduki posisi ke-10 dalam daftar trending YouTube, hingga berita ini diturunkan, dan telah diputar sebanyak 11 juta kali.Produksi video musik ini merupakan hasil kerjasama Joseph Kahn yang ketujuh bersama Taylor Swift. Sebelumnya, Taylor Swift dan Joseph Kahn telah bekerja sama untuk beberapa video musik di antaranya Bad Blood, Look What You Made Me Do, ...Ready for It?, Wildest Dream, Out of the Woods, Blank Space.(ELG)