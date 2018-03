Lily Allen Kenalkan Dua Lagu di Album Terbaru

London: Lama tak terdengar kabarnya, penyanyi Lily Allen siap merilis album keempatnya berjudul No Shame. Pada kesempatan ini, Lily memperkenalkan dua lagu baru, Three dan Higher, yang diambil dari album rekaman tersebut.



Dalam rekaman tersebut, Allen mengatakan ia percaya bahwa manusia bekerja melalui hal-hal yang dibicarakannya. Itulah arti musik baginya. Berbagi hal-hal yang diharapkan dapat terhubung dengan orang banyak, bukan algoritma.



"Saya rasa kita begitu dikuasai oleh kekuatan luar dalam hal cara kita mengekspresikan diri kita saat ini, karena kita sangat takut dengan apa yang akan kembal pada kita. Ini adalah sesuatu yang selalu ingin saya jelajahi. Karena itulah saya masuk ke dalamnya sejak awal, saat terasa jauh lebih bebas," kata Lily Allen seperti dilansir dari laman NME.



Penyanyi berusia 32 tahun tersebut pertama kali menelurkan album pada 2006 bertajuk Alright Still. Dilanjutkan dengan tiga album selanjutnya yakni It's Not Me, It's You (2009), Sheeuz (2014) hingga akhirnya menelurkan album No Shame (2018).



Album No Shame akan dilepas resmi pada 9 Juni 2018 di Inggris.





(ELG)