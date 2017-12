Traxkustik Menghadirkan Musisi Lokal Berkualitas

Jakarta: 101.4 Trax FM Jakarta dan PopHariIni.com menggelar pertunjukan musik bertajuk Traxkustik Pop Hari Ini Edisi All Star pada Sabtu, 9 Desember, pukul 13.00 hingga 24.00 WIB di Summarecon Mall Bekasi Downtown Walk Stage. Event ini menutup rangkaian Traxkustik 2017 yang sebelumnya sukses digelar tiga kali.



Traxkustik Pop Hari Ini Edisi All Star menghadirkan musisi lokal berkualitas, seperti T-Five, JKT48 Acoustic, RAN, Sisitipsi, Elephant Kind, FourTwnty, HiVi, dan OM PMR. Kedelapan musisi tersebut membawakan lagu-lagu andalan mereka yang disukai Anak Trax. Para musisi juga menghadirkan banyak kejutan di Traxkustik kali ini.



Event Traxkustik Pop Hari Ini Edisi All Star dipandu seluruh penyiar Trax FM, baik penyiar prime time maupun penyiar regular time. Seluruh Anak Trax yang hadir bisa semakin mengenal semua penyiar Trax FM yang sehari-harinya menemani lewat radio.



Selain itu, Anak Trax juga bisa bertemu langsung dan ikut seru-seruan dengan berbagai komunitas anak muda seperti komunitas musik chiptune, komunitas baca tarot, komunitas retro games, dan berbagai komunitas keren lainnya.





