Awal Tahun 2018, Endank Soekamti Langsung Gelar Roadshow ke 10 Kota

Jakarta: Endank Soekamti langsung menggeber aktivitasnya di awal tahun 2018. Band asal Yogyakarta ini akan menggelar roadshow Salam Indonesia 2018.



Roadshow ini digelar setelah mereka merilis album terbaru berjudul Salam Indonesia beberapa waktu lalu. Roadshow digelar mulai 5 Januari 2018 di 10 kota di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Perjalanan Endank Soekamti diawali di Jakarta pada 5 Januari 2018 yang disusul di Bandung (7 Januari), Purwokerto (9 Januari), Semarang (11 Januari), Solo (13 Januari), Kediri (15 Januari), Malang (17 Januari), Surabaya (19 Januari), Denpasar (22 Januari) dan Mataram (24 Januari). Sejumlah rencana kegiatan sudah mereka siapkan."Adapun kegiatan yang akan dilakukan di roadshow ini yaitu nonton bareng film Behind The Songs (film dokumentasi tentang latar belakang terciptanya lagu-lagu di album Salam Indonesia), sharing session seputar proses kreatif pembuatan album ke–8 Endank Soekamti yang dilakukan di atas kapal pinisi sambil mengarungi lautan Papua, meet and greet, photo session, dan diakhiri dengan makan malam bersama," jelas Endank Soekamti dalam keterangan tertulisnya.Acara yang di tiap kota dilaksanakan mulai pukul 18:00 waktu setempat. Acara ini ini terbatas hanya untuk 200 peserta di setiap kotanya. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar suasana akrab dan intim antara Endank Soekamti dan peserta yang hadir dapat semakin terjalin.Pendaftaran peserta Roadshow Salam Indonesia 2018 ini telah dibuka pertengahan Desember 2017 lalu dengan mengisi formuliratau langsung menghubungi Masayu di +62821–3333–4441(ELG)