Java Jazz Festival 2018 Sasar Penonton Muda lewat Daniel Caesar

Jakarta: Musisi Daniel Caesar masuk dalam daftar penampil spesial di Java Jazz Festival 2018. Dalam pesta musik tahunan tersebut, pihak penyelenggara acara sengaja mengundang penyanyi yang namanya kini tengah naik daun itu untuk menggandeng penonton muda. Seperti yang diungkapkan Elfa Zulham dari Tim Program Java Jazz 2018.



"Listener-nya kan di bawah 20 tahun, musik R&B Soul sekarang memang ada di semua umur. Tapi kami invite dia untuk mendatangkan 20 tahun ke bawah," ungkap Zulham di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

Penonton dapat membeli tiket melalui situs https://www.javajazzfestival.com/ticketbox serta https://www.javajazzfestival.com/ticket-options untuk pembelian online.

Selain itu, prestasi Daniel Caesar di industri musik juga menjadi pertimbangan utama pihak penyelenggara Java Jazz Festival 2018. Tahun ini nama Daniel Caesar masuk dalam daftar nominasi Grammy kategori musisi R&B. Sebagai pendatang baru, Caesar telah mencetak prestasi lewat debut Extended Play (EP) Praise Break yang dirilis 2014 dan berhasil menduduki posisi 19 dalam daftar 20 Best R&B Albums of 2014 versi Rolling Stone. Singel Get You yang dirilis sejak Oktober 2016 pun ikut melejit lewat catatan Spotify yang memutar hits tersebut sebanyak 12 juta kali.Daniel Caesar akan tampil dalam program Special Show bersama dua musisi lain, Goo Goo Dolls dan Lauv. Untuk harga tiket Daniel Caesar yang tampil pada Sabtu, 3 Maret 2018 dibanderol harga Rp149 ribu. Sementara tiket untuk Goo Goo Dolls dan Lauv yang tampil pada Minggu, 4 Maret 2018 dikenakan harga Rp199 ribu.Untuk tiket reguler dijual seharga Rp 630 ribu untuk harga per hari dan Rp1.465.000 untuk paket tiga hari. Khusus pengguna kartu kredit dan debit BNI akan mendapatkan promo khusus Buy One Get Two.Konsep panggung Java Jazz Festival 2018 nantinya akan menggunakan 10 panggung. Jumlah ini berkurang dari tahun sebelumnya yang menggunakan 14 panggung. Diungkapkan oleh Presiden Direktur Java Jazz Festival Production Dewi Gontha, pengurangan panggung ditujukan untuk membuat penonton lebih tersortir di dalam ruangan sehingga lebih nyaman menyaksikan konser dan dapat lebih dekat dengan artis. Promotor juga ingin memaksimalkan kualitas dengan menampilkan nama-nama kuat di industri musik.Berbeda dengan tahun sebelumnya, Java Jazz Festival tahun ini mengusung tema vintage dengan tagline "Jazz in Diversity", keberagaman dalam musik jazz. Selain menyiratkan keberagaman dalam elemen musik jazz dan turunannya, tema itu dipilih untuk mengedukasi penonton, tema ini juga untuk menyasar penonton dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orangtua.Konser Java Jazz Festival 2018 akan dimeriahkan musisi lokal seperti Adhitya Sofyan, Teddy Adhitya, Andien, Nona Ria, kolaborasi Fariz RM x Java Jive, dan sederet musisi lain. Sementara musisi internasional akan menampilkan BJ The Chicago, Jhene Aiko, Big band, Dionne Warwick dan musikus lain yang diperhitungkan namanya di kancah internasional.Java Jazz Festival 2018 akan diadakan di Jakarta International Expo Kemayoran selama tiga hari di akhir pekan mulai 2 Maret hingga 4 Maret 2018.(ASA)