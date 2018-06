Simak Video Musik Terbaru Paramore, Caught In The Middle

Jakarta: Grup musik rock Paramore merilis video musik untuk single Caught In The Middle. Tidak jauh berbeda dengan video musik Paramore sebelumnya, video musik yang disuguhkan masih kental dengan nuansa yang menyenangkan, penuh warna dan atraktif.



Visualisasi dalam video diarahkan oleh Computer Team. Ketiga personel Hayley Williams, Zac Farro dan Taylor York dibawa ke dunia asing dan dikemas dengan sinematografi model lawas.

Sepanjang video musik, ketiganya berlari dan bermain-main dengan potongan adegan animasi, serta buah-buahan berukuran besar. Zac bermain drum dengan animasi buah-buahan sementara Hayley menari-nari sambil bernyanyi.Singel Caught In The Middle merupakan nomor lagu kelima dari album kelima mereka After Laughter. Video musik Caught In The Middle dirilis di platform YouTube 26 Juni 2018.Paramore tengah menjalankan tur musik dalam rangka promosi album After Laughter. Grup musik asal Tennessee itu sempat dijadwalkan bertandang ke Indonesia pada 16 Februari 2018 bertempat di ICE BSD Tangerang. Namun, karena kondisi kesehatan Hayley yang kurang baik konser ditunda. Sebagai gantinya, Paramore datang kembali ke Indonesia pada 25 Agustus 2018."Saya ingin menulis ini secara pribadi untuk mengatakan bahwa saya telah berusaha menyembuhkan sakit tenggorokan dan infeksi saluran pernapasan selama dua hari terakhir. Sayangnya, tenggorokan saya belum membaik dan gejala bertambah parah. Saya sangat menyesal atas kekecewaan ini. Saya tidak tahu apakah yang saya katakan bisa mengurangi kekecewaan itu. Kami telah menanti untuk kembali ke Indonesia sejak kedatangan pertama kami pada 2011. Kami akan kembali untukmu, jadi tolong tunggu sampai Agustus," tulis Hayley melalui akun media sosial, usai dikabarkan batal konser di Indonesia pada Februari 2018.(ELG)