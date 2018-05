Kungpow Chickens Gandeng 8 Ball di Lagu Puasa (Bukan Lagu Religi)

Sebelumnya, singel Only You yang dipakai untuk soundtrack 13 Reasons Why musim perdana diakui sebagai karya terbaik Selen…

celine dion Jumat, 25 May 2018 19:27 Jumat, 25 May 2018 19:27

Celine Dion merilis album kompilasi dengan tajuk The Best So Far 2018 Asia Tour Collection.