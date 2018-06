Proses di Balik Lagu Ibuku Cantik di Film Kulari ke Pantai

Jakarta: Rumah produksi Miles Films tidak hanya mengeluarkan film Kulari ke Pantai sebagai bibit lahirnya film anak di Indonesia. Soundtrack film anak ini juga dikerjakan khusus untuk mengisi latar suara dalam film. Salah satunya berjudul Ibuku Cantik.



Lagu ini disusun oleh Mhala Numata bersama Tantra Numata sesuai dengan permintaan produser Mira Lesmana. Lagu ini dibawakan oleh aktris cilik utama Maisha Kanna.

"Lagu Ibuku Cantik kebetulan saya sama Mbak Mira yang bikin melodinya. Jadi, saya sama Tantra Numata bikin melodinya, terus Mbak Mira, 'Mal, boleh enggak sih gue bikin liriknya?' Oh, boleh silakan. Terus dikasih tahu sinopsisnya, akhirnya jadi," kata Mhala saat ditemui Medcom.id usai jumpa media di Epicentrum Kuningan, Jumat, 22 Juni 2018.Mhala bercerita, proses pembuatannya tak memakan waktu lama. Dalam tiga hingga empat hari, singel khusus untuk aktor yang akrab disapa Mimi itu siap dibawakan."Lumayan cepat ya. Karena Mbak Mira, 'Mal, gue pingin pemeran gue ada yang nyanyi.' Oh, ya sudah. Gue dikasih tahu brief-nya. Lagunya harus riang secara mood, melodi harus uplifting. Lumayan cepat kok, sekitar tiga empat hari kita sudah bisa submit ke Mbak Mira untuk dibikin liriknya dan ternyata dia suka. Ya sudah, jadi saja," tutur Mhala."Memang custom made buat soundtrack film ini karena Mbak Mira bilang pemerannya, Mimi (Maisha Kanna) harus nyanyi di film ini," lanjutnya.Maisha Kanna sendiri bukan orang baru di industri musik Indonesia. Ia sempat ikut dalam ajang pencarian bakat Idola Cilik, The Voice Kids Indonesia, dan berperan sebagai Sherina dalam drama musikal Petualangan Sherina yang tayang pada 15-17 September 2017 dan ditayangkan kembali pada 16-18 Februari 2018 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki.Selain Ibuku Cantik, tiga lagu soundtrack dibawakan dan diciptakan oleh RAN di antaranya Hijau dan Biru, Selamat Pagi (feat. Maisha Kanna dan Lil'li Latisha), serta Kulari ke Pantai sebagai lagu tema. Ada juga lagu berjudul Mau Apa yang dibawakan oleh Suku_Dani.Selain Mhala dan Tantra Numata, Mira Lesmana turut menggandeng sejumlah komposer lain yaitu Dwiki Dharmawan untuk lagu Gemilang.Kulari ke Pantai bercerita tentang dua orang anak perempuan saudara sepupu dekat, Sam (Maisha Kanna) dan Happy (Lil'li Latisha), dengan kepribadian berbeda. Sam bersama ibunya Uci (Marsha Timothy) mengajak Happy melakukan perjalanan darat sejauh kurang lebih 1.000 kilometer di sepanjang pulau Jawa. Perjalanan ini dibumbui dengan drama keluarga sekaligus aksi humor para komika dan Suku_Dani.Kulari ke Pantai tayang di bioskop 28 Juni 2018.(ELG)