Calvin Harris Kolaborasi dengan Sam Smith

Jakarta: DJ nomor wahid dunia Calvin Harris dikabarkan segera merilis singel hasil kolaborasi dengan penyanyi asal Inggris, Sam Smith, berjudul Promises. Singel itu diyakini akan meneruskan kesuksesan kolaborasi Harris dengan Dua Lipa lewat singel One Kiss yang berhasil menembus tangga lagu Billboard Hot 100 selama 17 pekan.



Melalui Twitter, Harris mengumumkan bahwa singel terbaru itu akan dilepas pada Jumat pekan ini. Belum diketahui apakah singel kolaborasi bersama Sam Smith ini akan terdengar seperti apa, tetapi belakangan Harris cukup banyak mengeksplorasi musik elektronik, seperti yang dilakukannya dengan singel One Kiss yang memberi nuansa classic-house.

CALVIN HARRIS // SAM SMITH // very excited about this one !!! @samsmithworld coming Friday pic.twitter.com/U7jOqJsPtx — Calvin Harris (@CalvinHarris) August 13, 2018

Sam Smith sendiri saat ini tengah menjalani tur album terbaru, The Thrill of It All Tour. Album kedua Sam Smith itu dilaporkan terjual lebih dari 2,6 juta kopi di seluruh dunia (data sampai Juli 2018).(ASA)